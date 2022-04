Oba brankáři přiváděli útočníky v úžas, ale především v šílenství. „Měli jsme šance, které jsme měli proměnit. Po našem gólu jsme mohli vedení navýšit,“ kroutil hlavou trenér Vysočiny Jan Kameník. „Líšeň také měla šance, podržel nás při nich gólman Vejmola, měli jsme i trochu štěstí. Na šance to bylo vyrovnané, remíza by utkání asi slušela. Ale jsem rád, že jsme proti takovému soupeři, jako je Líšeň, vítězství urvali.“

Atraktivní závěrečná dvacetiminutovka tak částečně vygumovala hodně rozpačití dojem z dosavadní produkce obou celků. „První poločas byl opatrnější z obou stran. Opticky jsme měli převahu, víc jsme drželi míč, ale do šancí jsme se dostávali obtížně. Z naší strany tam bylo i méně energie. Ve druhém poločase se to potom více rozbalilo,“ uznal Kameník.

Křišťál rozhodl. Jediná vstřelená branka stačila fotbalistům Jihlavy k vítězství

Utkání rozhodl sváteční střelec, obránce Vojtěch Křišťál. V tomto ročníku to byla jeho první trefa. Po rohovém kopu Tijani Belaida míč doputoval až k zadní tyči líšeňské svatyni, kde nikým neobtěžovaný Křišťál doklepl míč do odkryté branky. „Viděl jsem, že máme hodně hráčů u přední tyče. Počkal jsem si na balon a naběhl si tam s tím, že buď to někdo prodlouží nebo to propadne. To se naštěstí stalo a už jsem to jenom doklepl,“ popsal svoji vítěznou trefu dvaadvacetiletý bek.

Svoji fotbalovou profesi přes radost z gólu přesto Křišťál nezapřel: „Jsem rád, že jsme udrželi druhé utkání za sebou nulu vzadu.“

Celé hodnocení utkání očima Vojtěcha Křišťála si poslechněte v našem videu.