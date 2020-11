Fotbalistům Vysočiny se totiž daří historicky proti Vlašimi, a v tomto ročníku obecně na hřištích soupeřů. Ze čtyř utkání přivezla domů sedm bodů.

Další přísun do chudší kasičky by se hodil. Zvláště po pátečním domácím výbuchu s Blanskem. „Po velmi nevydařeném zápase jsme s hráči řešili nejen ostudný výkon, ale i naše současné tabulkové postavení,“ netají trenér Vysočiny Aleš Křeček. „Všichni si uvědomujeme, že bodů máme málo. I proto musíme udělat všechno pro to, abychom utkání ve Vlašimi zvládli.“

Na mladý jihlavský tým ale čeká nabuzený protivník. Vlašim totiž doma o víkendu zdolala pražskou Duklu a poskočila na lichotivou šestou příčku tabulky. S tříbodovým náskokem na Vysočinu. „Vlašim jsme dvakrát viděli živě a máme k její hře dostatek informací,“ informuje jihlavský stratég.

Křečkův realizační tým trápí rozsáhlá marodka. „Určitě budeme postrádat Vedrala a gólmana Lancmana. Zatím jen pod dohledem kondičního trenéra se připravují Matulka, Růžička a Ritter. Drobné šrámy mají i další fotbalisté, ale u nich věříme, že budou připravení,“ vypočítává kouč.

K dispozici by tak měl být i střelec Stanislav Klobása, který po dlouhé zdravotní pauze naskočil do druhého poločasu minulého domácího duelu. „Standu bychom moc potřebovali na hřišti. Jeho výkon proti Blansku byl jedním z mála světlých jevů zápasu,“ dodal Křeček.