Vysočina byla před pátečním utkáním ve druhé lize tři zápasy bez vítězství, poslední dva duely navíc neskórovala, celkem se v této porci zápasů radovala z gólu jen jednou.

A jediný zásah rozhodl i duel s nováčkem soutěže. „Potřebovali jsme nutně vítězství, abychom se zvedli po těch ne úplně optimálních výsledcích. Tři body jsou doma, i když fotbal možná plakal,“ netajil po utkání útočník Vysočiny Filip Vedral.

Právě on tříbodový zisk zajistil. Už ve čtvrté minutě nařízený pokutový kop sice neproměnil, dostal se ale i k dorážce a míč už poslal správným směrem. „Tak možná je gól ze hry lepší než z penalty. Při střele mi trošku podklouzla noha, ale jsem rád, že se to odrazilo ke mně zpátky a mohl jsem to doklepnout,“ culil se při vzpomínce na svůj zásah čtyřiadvacetiletý hráč.

Jihlavané měli v průběhu zápasu i další šance, ale svoji střeleckou impotenci dál jen prohlubovali. „Ve druhém poločase jsem měl další šance i já. Jednou jsem to netrefil ideálně, podruhé mi to vytáhl brankář ze šibenice. To mě hodně mrzí, že to tam nepadlo. Ale aspoň jsme rádi i za ten výsledek 1:0,“ sypal si popel na hlavu Vedral.

Už po utkání na Žižkově hovořil trenér Jozef Pavlík o trápení v ofenzivě. Proč to tam Vedralovi a spol. nepadá? „Chybí nám tam klid a lepší řešení. Musíme se na to více soustředit. Do konce podzimní části chceme šest bodů. Během repre pauzy na tom budeme pracovat, abychom začali naše šance proměňovat,“ slíbil jihlavský odchovanec.

Závěr utkání byl potom z pohledu domácích hektický. Vyškov tlačil, měl i nějaké příležitosti, ale rovněž hosté měli problémy s přesným zakončením. „Trošku nám docházely síly. Naštěstí naše zarputilost byla tak velká, že jsme jejich zbytek museli někde vytáhnout,“ oddechl si Vedral.

Vysočině už ve druhém utkání chyběl nemocný kouč Jan Kameník. Hráči jej tak výhrou potěšili alespoň na dálku. „Trenér nám před zápasem poslal motivační zprávu, cítíme jeho podporu a jsme za to ohromně vděční,“ uzavřel duel nejlepší střelec Vysočiny.

Jak hodnotil utkání asistent trenéra Jozef Pavlík si můžete poslechnout v našem videu.