Utkání je přitom důležité pro oba celky. Bude to pro ně boj o první jarní výhru.

Vysočina i Ústí nad Labem získaly letos zatím jediný bod.

Počasí bude lepší

Středečnímu utkání by tentokráte nemělo nic bránit. Podle předpovědi počasí by mělo být v Jihlavě polojasné počasí, teploty by se měly pohybovat okolo osmi stupňů, srážky nejsou očekávány.

Jihlavané dosud hráli jen jednou a zbytečně ztratili dva body s Vyšehradem, když v samém závěru duelu neudrželi jednobrankové vedení.

Severočeši navíc ještě čekají na první letošní branku. Na Dukle padli vysoko 0:5, branku nevstře-lili ani ve druhém kole doma Vlašimi (0:0). „Chceme udělat všechno pro to, abychom utkání s Ústím zvládli lépe a výsledek byl příznivější pro nás,“ uvedl před pátečním duelem kouč domácích Aleš Křeček.

Známy jsou i přesné termíny dalších dvou zápasů Vysočiny. A pro fanoušky je potěšitelné, že oba uvidí na televizních obrazovkách.

Zápasy v Hradci Králové (29. března od 14.30) a Líšni (5. dubna od 14.30) totiž uvede v přímém přenosu ČT sport.