V celku Chrudimi se před deseti dny objevil jeden hráč pozitivní na COVID-19, a Východočeši museli do povinné čtrnáctidenní karantény. Tu sice po dalším testování a negativních výsledcích hygiena zrušila, nicméně vlit to nakonec na včasný start druhé ligy mít bude.

Chrudimští zápas s Jihlavou hrát nebudou, nový termín je stanoven na 5. září. „Samozřejmě, že bychom raději hráli. Všichni jsme se na to utkání chystali, byli jsme už nějak nastavení, ale já se na každé věci snažím najít pozitiva. Hrajeme o týden déle, a já to beru tak, že máme více času, aby se hráči, kteří mají nějaké problémy, dali zdravotně do pořádku,“ reaguje kouč Jihlavy Aleš Křeček.

Program 2. ligy

SOBOTA: Vyšehrad - Dukla Praha, Prostějov - Blansko, Třinec - Líšeň.

NEDĚLE: Táborsko - Žižkov, Hr. Králové - Vlašim.

Vysočina tak musela změnit plán přípravy. „Jednali jsme s nějakými soupeři, ale visely tam nad tím otazníky. Variant bylo několik, a nakonec jsme se rozhodli upravit tento týden, aby byl náročný v trénincích a víkend bude volný,“ prozradil trenér, který poslal včera sedm hráčů z širšího kádru do Hlučína, kde hrál třetiligový B-tým.

Jihlavští fotbalisté si tak odbudou premiéru příští neděli. Doma přivítají na hřišti v Jiráskově ulici od 17 hodin Hradec Králové.