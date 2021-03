Jihlavané mají po podzimních dvanácti kolech na sestupové pozice z desáté příčky sedmibodový náskok, na poslední Vyšehrad ještě o čtyři body více.

Je proto nasnadě, že pro oba celky bude hned letošní premiéra mimořádně klíčová. „Půjde o důležitý duel,“ uvědomuje si sportovní ředitel Vysočiny Lukáš Vaculík. „Na podzim se nám doma nedařilo, chceme proto znovu udělat z našeho stadionu nedobytnou tvrz.“

V jakém stavu jde do jara jihlavský celek? „Zvedla se nám konkurence v týmu, především v záloze,“ těší trenéra Aleše Křečka. „S přístupem týmu k přípravě jsem byl spokojený, nebyl tam sebemenší problém.“

Složení a výkony záložní řady budou pro Vysočinu hodně důležité. Zde totiž utrpěl tým výraznou ztrátu v podobě odchodu špílmachra Tomáše Smejkala. „Nahradit hráče, který se na podzim podepsal pod čtrnáct z našich dvaceti gólů, představuje velmi těžký úkol. Musí se o to podělit celý tým,“ netají jihlavský kouč. Díky příchodům nových hráčů i uzdravení Adama Rittera a Farese Shudeiwy má však trenér na výběr hodně variant.

Stejně tak v brance, kde rozšířil konkurenci zkušený navrátilec z Norska Luděk Vejmola. Ani on však nemá své místo jisté. „Brankáře máme vyrovnané, konečné slovo bude mít trenér brankářů Juraj Šimurka,“ prozradil Křeček.

Kádr Vysočiny čítá celkem osmadvacet jmen, což je nebývalý počet. Možné rozehrání méně využívaných hráčů ale komplikuje nejistota ohledně startu nižších soutěží. „Budeme proto současný kádr držet z hlediska tréninků pohromadě,“ má jasno Křeček.

A cíle Vysočiny pro jaro? „Máme sice mladý, ale velmi perspektivní tým na to, abychom vyhráli všech čtrnáct jarních zápasů. Domnívám se, že budeme silnější než na podzim. Na našich letních cílech se nic nemění,“ připomněl Vaculík touhu po co nejlepších výsledcích týmu a umístění v popředí druholigové tabulky.

Pohyb v kádru? Víc bylo příchodů

V zimní přestávce přibylo do kabiny FC Vysočina pět hráčů, z Jihlavy naopak odešli pouze dva hráči. Velkou ztrátou je určitě odchod Tomáše Smejkala, který přestoupil do Jablonce, brankář Michal Lancman má domluvené hostování ve Vrchovině. Dobrou zprávou je návrat zkušeného gólmana Luďka Vejmoly, který by měl přinést do branky velkou dávku jistoty. Členem FCV se stal i Samuel Želazný, jenž přestoupil z portugalského AD Oeiras. Na hostování přibyli Vojtěch Patrák ze Sparty, Jakub Selnar z Plzně a Sebastian Chocholatý z Hradce Králové.