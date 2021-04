Mladý tým Vysočiny znovu doplatil na ne zcela pevnou defenzivu. V bojovném utkání byli sice po většinu času kombinačně jistější Pražané, domácí jim ale opláceli velkou aktivitou a snahou.

Však se také jako první dostávali i do zajímavých pozic před brankou Dukly.

V končící šesté minutě se proštrykoval do vápna Arroyo, šikovně zkoušel zamířit do protipohybu gólmana Rady, o centimetry ale minul tyč jeho svatyně. Ani ne dvě minuty na to Vedral uvnitř vápna pálil vysoko nad branku Dukly.

Pražané více drželi míč na svých kopačkách, jejich ataky ale neznamenaly pro branku domácích dlouho velké nebezpečí. Jenže po půlhodině hry domácí ztratili na půli míč a rychlý kontr do nezkonsolidované obrany Vysočiny zakončil střelou o tyč Buchvaldek.

Trenér Aleš Křeček sice poslal do druhé půle svého oblíbeného žolíka, kanonýra Stanislava Klobásu, ale dění na hřišti ještě více ovládala Dukla.

Jihlavané sice hned po výkopu vytvořili závar ve vápně před Radou, poté ale museli dlouho odolávat uklidněným hráčům z Julisky.

Ti rovněž vytvořili několik nepřehledných situací před brankou Vysočinu, dvakrát se snažili pokusit pády získat výhodu pokutového kopu, skóre se však nepohnulo.

A to ani při závěrečném zoufalém náporu Vysočiny, při kterém si jihlavští hráči velkou šanci ke skórování nepřipravili. Když ve druhé minutě nastavení sudí oslyšel volání po penaltě i u domácích, radovali se ze zisku tří bodů šťastnější hosté.

JIHLAVA – DUKLA 0:1

Góly: 33. Buchvaldek. Rozhodčí: Szikszay – Leška, Volf. ŽK: Červ, Štefánek – Souček, Fábry. 2.ŽK+ČK: 90.+2 Štefánek. Poločas: 0:1.

Jihlava: Lancman – Křišťál, Štefánek, Vlček, Peřina – Lacko, Červ (78. Chocholatý) – Ritter (46. Šefčík), Shudeiwa (46. Klobása), Arroyo (70. Tureček) – Vedral.

Dukla: Rada – Chlumecký, Piroch, Fišl – Souček (67. Barac), Peterka, Doumbia (67. Krunert), Kozel (88. Hadaščok), Buchvaldek (80. Kim) – Fábry, Faleye (80. Šebrle).