8. kolo: TŘINEC 1:1

(celkem: 10 inkasovaných branek / 7 ze standardní situace)

Fotbalové utkání mezi FC Vysočina Jihlava a FK Třinec.Zdroj: Deník/Jaroslav Loskot

Vysočina vedla 1:0, náskok však neudržela. Po rohovém kopu z levé strany doputoval míč na hranici malého vápna, kde ho neobsazený stoper Ba pohodlně uklidil do sítě. „My jsme do té doby bránili velmi dobře. Při této akci to byla spíš otázka náhody, kdy jsme nedokázali odvrátit míč na první tyči,“ popsal situaci Kameník.

Ten podobná selhání s hráči opakovaně řeší. „Hráčům to vysvětlujeme, ani s gólmanem nemají problém v komunikaci. Většinou se jedná o selhání jednotlivců. Nám nezbývá, než tyto situace dál trénovat a věřit, že se takových chyb dokážeme do budoucna vyvarovat,“ neklesá na mysli jihlavský kouč.