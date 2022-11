TRENÉRSKÉ ROŠÁDY

Zdroj: grafika Deník

Do jarní sezony ročníku 2011/2012 vstupoval jako trenér FC Vysočina Roman Pivarník. Konec roku 2022 tráví na stejné pozici Ondřej Smetana, jenž tři kola před koncem první části sezony vystřídal Jana Kameníka.

Za uplynulých deset let je ostravský rodák již patnáctým hlavním trenérem u mančaftu. „Tak to v českém prostředí bohužel bývá. A nejenom v Jihlavě, ale ve více klubech. To je trenérský úděl,“ uvedl Smetana na dotaz Deníku po nástupu do funkce.

Jen pro srovnání. Tolik mediálně kritizovaná pražská Sparta jich za stejné období vystřídala „jen“ třináct…