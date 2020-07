Máte za sebou první tréninky, jaký bude další program?

Bude to takový náběhový týden, abychom poznali hráče. Hlavně ty, kteří přišli na zkoušku. Proto bude mít v trénincích velkou důležitost hra. Během herních cvičení najdeme prostor i na vylepšování kondice hráčů.

Je pravda, že v kádru je několik nových tváří a spousta hráčů už nepokračuje. Bude to tvrdý oříšek, poskládat nový tým?

Jeho vývoj byl v posledních dnech turbulentní. Obměna kádru bude dost velká a přesně ještě nevíme, jakou bude mít tým finální podobu. O některé hráče je zájem, nevíme, jestli tu zůstanou. Já doufám, že se to co nejrychleji ustálí a vykrystalizuje se tým, se kterým nastoupíme do nové sezony. Rozhodně se toho ale nebojíme.

Na to máte už jen necelé čtyři týdny. To je krátká doba.

Zásadním úkolem je pro nás vybrat správné hráče. Musíme se s nimi seznámit, i proto se s nimi v nadcházejících dnech chystám na pohovory. Snažím se s nimi hodně komunikovat. Dbám na to, abych slyšel jejich názory na různá témata.

Dá se vůbec za takovou krátkou chvíli s týmem sžít a vtisknout mu herní tvář?

Tohle bude náročné. Máme čtyři týdny do prvního mistráku, to se dá udělat hodně věcí. Ale aby měl tým herní jasnou tvář, na tom určitě budeme pracovat v průběhu celé podzimní části.

Jaký herní styl je vlastní Aleši Křečkovi?

Kdo viděl naše zápasy s Ústí, ten ví, jakým stylem se snažím hrát. Chci, aby fotbal lidi bavil, měl emoce. Fotbal, který bude ofenzivní, budeme si vytvářet šance, dávat góly. Rozhodně nebudeme vyčkávat na jednu chybu soupeře nebo standardku.

Taková hra by měla bavit i samotné hráče.

Předpokládám, že tohle je hráčům mnohem bližší, než nějaká urputná defenziva. To není můj styl. I když je jasné, že někdy i taková hra může přinášet výsledky.

Zapomínat na defenzivu ale určitě také nebudete.

Fotbal se skládá ze dvou částí. Ofenzivy a defenzivy. Já si uvědomuji, jakým způsobem se Jihlava prezentovala, že měla výborné hráče směrem dopředu. Ale také vím, že problém byl v obranné hře. My ty hráče musíme naučit, že v okamžiku, kdy ztratí míč, musí ho v co nejkratší době zase získat zpět.

Kdy budete do kádru zasahovat?

Uvidíme, jak se hráči budou jevit v trénincích. Ale už po prvním utkání s Pardubicemi budeme dělat první rozhodnutí ohledně hráčů.