V posledním utkání sezony jste musel ještě tvrdě bojovat o trofej nejlepšího kanonýra. Na tři branky Matějky jste ale reagoval adekvátně. Jste spokojen?

Určitě spokojený nejsem. Měl jsem hodně šancí a mrzí mě, že jsme alespoň bod neurvali a nerozloučili se s fanoušky lepším výsledkem. Že jsem vyhrál pořadí střelců mě samozřejmě těší, ale je to hořké.

Zápas s Ústím vám jako týmu opravdu moc nevyšel…

První poločas byl katastrofální, ve druhém se to trošku zlepšilo. Ale celkově se nám zápas nepovedl. Bylo na nás vidět, že už nám chyběly baterky. To období po pauze bylo ohromně náročné. Fyzicky, i psychicky. Zaplaťpánbůh, že je konec. Nyní si odpočineme, a vrhneme se do nové sezony.

Vy jste si alespoň přiložil náplast na dušičku osobním triumfem.

Asi ano. Časem budu mít určitě radost, že jsem to vyhrál. Rodina mi to hodně přála. Ať už taťka, mamka, prostě všichni by byli rádi, kdybych to vyhrál. A jsem rád, že jsem to udržel.

Kanonýři z Vysočiny

2004 Tomáš Kaplan 10 gólů

2007 Petr Faldyna 15 gólů

2008 Petr Faldyna 13 gólů

2012 Stanislav Tecl 12 gólů

2020 Stanislav Klobása 17 gólů

Cítil jste zvýšenou podporu od spoluhráčů? Přihrávali vám třeba víc i v situacích, které mohli sami řešit jinak?

To nevím. Já se většinou do šancí dostanu i tak. Ale je možné, že mi chtěli pomoci.

V závěru sezony jste zažili situaci, kdy už baráž byla nedosažitelná, byli jste zachráněni. Jak se s takovým vědomím nastupuje k zápasům?

Nevím jak u koho, ale u mě byla motivace vždy velká. I teď před posledním utkáním. Chtěl jsem se rozloučit s trenérem, který končí, a poděkovat mu za všechno, co pro nás udělal. My si ho ohromně vážíme, máme ho rádi. Všichni tři, včetně pana Muchy či Pepy Hanzálka, jsou úžasní lidé. Myslím si, že dlouho bez práce nebude.

Už jsme to nakousli, sezona se vám ve druhé polovině nepovedla. Jak byste zhodnotil uplynulý ročník celkově?

Od hodnocení jsou tady asi jiní lidé. Za sebe mohu říct, že týmově jsme to vůbec nezvládli. Podzim byl velmi dobrý, ale pak přišla krize… Po ní týmy jako Brno nebo Dukla byly prostě lepší.O Pardubicích a jejich sérii vítězství ani nemluvím. Před nima klobouk domů.

Vy jste se podílel na tom, že tým nastřílel nejvíce branek ve své ligové historii. Ale také jste jich nejvíce inkasovali. To byl váš největší problém?

Asi ano. V minulém kole ve Vlašimi pan Šmejkal říkal, že nemohou dostat doma tři góly. A my jsme to pak předvedli s Ústím. V posledních třech kolech jsme dostali sedm branek… Musíme na tom všichni zapracovat. Nevím, s čím přijde nový trenér a kdo jím bude, ale v defenzívě se budeme muset všichni zlepšit.

Letošní dovolená bude krátká, jen nějakých osm dní. Čím je vyplníte?

Budu se starat o rodinu. Po restartu ligy jsem byl de facto pořád v Jihlavě na ubytovně. Nyní se těším, až půjdeme někam na výlet nebo do ZOO. Hlavně si chci užít děti. A odlehčit manželce. Za pár dní bude rodit, tak aby si ještě pořádně odpočinula a měla klid.