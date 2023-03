Spíše než o zisku dvou bodů se dá s klidem hovořit o ztrátě čtyř. „Nebudu zastírat, že dva body ze dvou utkání jsou málo. Rozhodně to pro nás je zklamání, mohli a měli jsme z nich vytěžit více,“ pokyvoval hlavou lodivod FC Vysočina pro klubový web.

Přitom výkon jeho svěřenců nebyl špatný. Tím se však Smetana nechtěl nechat uchlácholit. „Průběh obou zápasů nebo předvedený výkon není nic, za co bychom se měli nebo chtěli schovávat. Musíme k sobě být kritičtí,“ sdělil.

Fotbalisté Humpolce se naladili vítězně. Slovan i Velká Bíteš v generálce padly

V nedělním souboji proti ještě před rokem prvoligové Karviné sice Jihlava po necelých dvaceti minutách prohrávala, ale za dalších deset minut Araujo-Wilson vyrovnal.

Po změně stran pak šel domácí celek po trefě Ogiomadeho poměrně rychle do vedení. A právě zde se lámal chleba. „Do druhé půle jsme vstoupili přesně podle našich představ. Chtěli jsme skórovat, což se nám také podařilo,“ popisoval jihlavský lodivod.

Domácí celek měl poté minimálně tři velké šance na to, aby odpor Karviné definitivně zlomil. „Věřili jsme, že poté už zápas zvládneme a dovedeme jej do vítězného konce. Bohužel jsme nepřidali další branku,“ postýskl si Smetana.

Své svěřence musel za to, jakým způsobem s vypracovanými příležitostmi naložili, lehce pokárat. „Takových šancí si musíme více vážit, chovat se v nich jinak a být zodpovědnější. Místo navýšení náskoku jsme se vlastními chybami o dva body připravili,“ neskrýval.

Fotbalisté Vrchoviny zahájili jaro skvěle. Jsme silnější v útoku, těší Michala

A pokračoval. „Řekl jsem to bezprostředně po zápase také klukům v kabině. Musíme zvednout hlavu a z tohoto zápasu se poučit. Je velká škoda, že tým v neděli nebyl za svoji práci odměněn vítězstvím.“

V dalším kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se fotbalisté FC Vysočina představí v neděli od 15.00 na stadionu Táborska. To je sice v tabulce až třinácté, ale na osmou Jihlavu ztrácí pouhé dva body. „Rozhodně máme na co navázat a na čem pracovat. Věřím, že předvedený výkon bude pro kluky do dalších kol motivující a ponaučení do budoucna přinese i neproměnění nedělních tutovek,“ dodal Smetana.