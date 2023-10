Už je ale po operaci a jeho stav by měl být uspokojivý. „Matěj má po operaci, lékaři mu napravili vyhřezlou ploténku, kterou mu měli zpevnit kovovou destičkou. Je zafixovaný na lůžku a má nařízený klid. Ruce i nohy mu ale fungují, což je naprosto zásadní,“ oddechl si kouč Tatranu Michal Votava.

Ten si dobře uvědomuje, že svoji hlavní ofenzivní oporu v kabině hned tak neuvidí. „Matěje určitě čeká dlouhá rehabilitace, těžko říci, jak to pak bude mít se sportem. Důležité ale je, aby byl opět zdravý, sport jde v tuhle chvíli na vedlejší kolej,“ neskrýval.

Se svým svěřencem zatím ještě ani nemohl mluvit. „Nemůže ani držet telefon, takže informace získávám od Matějova otce. Jakmile to půjde, rádi bychom jej ale navštívili v nemocnici,“ zdůraznil.

Tak kvalitní náhradu za autora loňských třinácti divizních tref budou ve Ždírci těžko shánět. „Sice to teď vůbec nebylo to nejdůležitější, ale už mě to napadlo. Najít útočníka takových kvalit, protože Matěj hrál výborně, bude náročné,“ tušil Votava.

Další zajímavá zpráva přišla v tomto týdnu z Velkého Meziříčí. Zde už dopředu hlásí svůj konec u týmu trenér Jan Šimáček. „Mužstvo povedu do konce podzimu, pak se jej musí ujmout nový trenér. Chtěl jsem to udělat už v létě, ale v tom krátkém mezidobí se nepodařilo sehnat nového trenéra,“ popisoval Šimáček, který je v klubu rovněž sekretářem i trenérem žáků.

Jaké jsou důvody jeho konce u mužstva, které vedl od května 2020? „Těch důvodů je víc. V první řadě mám v klubu řadu funkcí a už toho bylo na mě dost. Tým pak potřebuje nový impuls. A přiznám se také, že už mě nebaví neustále řešit problémy před každým zápasem. Dovolené a jiné akce v průběhu sezony, to dříve nepřipadalo v úvahu, ale dnes je to jinak. Navíc na konci října bude valná hromada klubu,“ dodal Šimáček.