Středa 25. září v 16.30. To je definitivně termín a čas utkání druhého kola MOL Cupu, v němž na domácích Bouchalkách přivítají fotbalisté FC Žďas Žďár nad Sázavou druholigový SK Líšeň. Snahy účastníka 4. moravskoslezské ligy o změnu termínu neprošly.

O ní ostatně kouč FC Žďas mluvil ihned po losu první zářijový čtvrtek. „Pro nás je zápas v oficiálním termínu docela problém. V neděli totiž ve čtvrté lize hrajeme se silným Lanžhotem, za další tři dny pak ten pohár s Líšní. A už v sobotu dopoledne, tedy v podstatě jen po dvou dnech volna, nás čeká duel v Bohunicích,“ popisoval trenér Žďáru Václav Pohanka.

Ten neskrýval, že se ve městě pod Santiniho Zelenou horou pokoušeli termín utkání MOL Cupu přehodit na středu 2. října, ale u soupeře, jehož souhlas se změnou byl nutný, nepochodili. „Musela by být dohoda obou klubů, ale Líšeň chce hrát v oficiálním termínu,“ sdělil.

Nabízí se i změna utkání v Bohunicích, ale to by opět musel souhlasit protivník. „Bohunice jsme oslovili, ještě to ale neprojednali, takže je změna termínu otevřená. Pokud se ale nic nezmění, budeme to muset nějak zvládnout,“ zdůraznil kormidelník FC Žďas.

Jeho kádr navíc zrovna nyní postihly zdravotní komplikace. „Máme teď trošku problém se zraněními, takže těch možností, jak sestavu prostřídat a nechat ty nejvytíženější hráče odpočinout, moc není. Ale ještě jsou před námi dva týdny, snad se do té doby dáme dohromady,“ dodal Pohanka.

Nečekanou účast ve druhém kole českého poháru si fotbalisté Žďáru nad Sázavou zajistili překvapivou srpnovou výhrou v úvodním kole, v němž po penaltovém rozstřelu vyřadili druholigovou Jihlavu.