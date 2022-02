Po prohře s Velimí 0:2 přišel minulou sobotu výbuch na půdě Pelhřimova. Okresní derby skončilo výhrou celku z krajského přeboru 6:1! „Byl to od nás kolaps, jen sotva jsme mohli být s něčím v naší hře spokojení,“ láteřil kormidelník Humpolce Roman Veselý.

Ten se vůbec nechtěl vymlouvat na to, že mu chybělo hned několik hráčů. „To pro nás není žádnou omluvou. Zápas jsme nezvládli. Něco takového se nám prostě nesmí stávat,“ potvrdil.

Nejvíce trenéra se zkušenostmi z českých profesionálních soutěží nadzvedla nedisciplinovanost jeho oveček. „Prakticky celý druhý poločas jsme hráli o deseti, když se Pešek nesmyslně ohnal po protihráči. Nemohlo tak následovat nic jiného než jeho vyloučení, čímž oslabil celý tým,“ zlobil se trenér A.F.C.

Pro počínání urostlého útočníka jen těžko nacházel slova pochopení.. „Takto si na hřišti nesmí počínat. Pro mě to bylo absolutně nepochopitelné, byla to od něj hrubá nedisciplinovanost,“ zdůraznil.

Nebylo to však to jediné, co se zkušenému kouči v sobotu nelíbilo. „Vyráběli jsme velké individuální chyby. Třeba při zakládání akcí hluboko na naší polovině, což byla voda na mlýn hráčů soupeře. Všechno se to pak sečetlo dohromady v takový debakl.“

Současně ale také ocenil výkon fotbalistů Pelhřimova. „Musím uznat, že se mi moc líbili. Rychlé mužstvo, neustále v pohybu, hlavně v první půli hráli velice době. Po pauze jsme už jen v deseti neměli šanci,“ uznal Veselý.

Byť si fotbalisté Ždírce nad Doubravou naposledy počínali lépe než jejich divizní rival, také oni řeší problémy. „Podobně jako na podzim, také nyní se potýkáme s koncovkou,“ přiznal lodivod Tatranu Michal Votava.

Po debaklu od Pelhřimova 0:5 zdolaly jeho ovečky Chotěboř 2:1. „Oproti prvnímu zápasu byl náš herní projev lepší, ale pořád v něm byly vidět chyby,“ neskrýval třicetiletý kouč.

Především předpokládal, že proti celku, který se v elitní krajské soutěži Vysočiny pohybuje v tabulkovém podprůměru, bude jeho tým dominantnější. „Čekal bych, že budeme takového soupeře mnohem více přehrávat,“ upozornil.

Nejvíce jej ale dál trápí zakončení jeho svěřenců. „Copak o to, šance si vypracujeme, jenže nejsme schopní je proměňovat. Přitom se do nich dostávají hráči, kteří by je měli dávat. Nevím, zda jde o nekoncentrovanost nebo čím je to způsobené,“ přemítal Votava.