O patro výš, v Moravskoslezské fotbalové lize, odcházeli ze svých premiér s odlišnými pocity hráči Nového Města na Moravě a Velkého Meziříčí.

Velké Meziříčí překvapilo a ze stadionu Vyškova přivezlo tři body za výhru 3:1.

Naproti tomu hráči Vrchoviny v domácím prostředí nestačili na Vyškov, jemuž podlehli těsně 1:2. „Vyškov do utkání nastoupil jen se třemi stopery. Kdybych to věděl dopředu, asi bych sestavu postavil jinak. Vím, že v minulosti už to zkoušeli, ale v přípravě hráli jinak. Ve středu pole a přes halfbeky, kde má Vyškov velkou kvalitu, jsme si pak hráče hůře přebírali,“ našel jednu z příčin porážky kouč Vrchoviny Richard Zeman.

Hned tři pokutové kopy byly k vidění v sobotním utkání divizních fotbalistů Žďáru nad Sázavou na hřišti Startu Brno. Cenný bod za remízu 2:2 zařídil hostujícímu celku agilní Vitásek. Rozhodně se jednalo o plusový bod. „Za remízu venku jsme rádi, protože na Startu moc týmů v sezoně bodovat nebude. I těch pokutových kopů pro domácí tým bude zřejmě dost. Herně bylo k vidění vyrovnané utkání, na šance jsme možná měli mírně navrch. Vzhledem k prostředí i tomu, co se v Brně v průběhu zápasu odehrávalo, si vybojované remízy hodně cením,“ těšilo trenéra FC Žďas Petra Nedvěda.