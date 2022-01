A zatím se jim to docela daří, mužstvo už doplnili tři navrátilci. „S působením v divizi už mají zkušenosti, navíc dokonale znají prostředí,“ pochvaloval si trenér Tatranu Michal Votava.

O koho tedy konkrétně jde? „Naši stoperskou dvojici by měl vyztužit Jiří Veselský, který poslední dvě sezony působil v Havlíčkově Borové,“ nastínil kouč Ždírce.

Další dva návraty se budou týkat středové řady. „Lukáš Mrázek, což je ofenzivní záložník, působil v krajské soutěži na Pardubicku. Po dlouhodobém zranění se pak vrací rovněž Kamil Štukhejl. Jeho prostor je na kraji hřiště, spíše s ním počítám na post záložníka, ale ještě uvidíme,“ naznačil.

Z toho, že by na úroveň čtvrté nejvyšší soutěže vracející se hráči nestačili, nemá mladý kormidelník Tatranu obavu. „Ti kluci odtud neodcházeli kvůli tomu, že by je tu někdo nechtěl či snad, že by na divizi nestačili. Vůbec tu nešlo o jejich výkonnost, třeba Veselský tu už v devatenácti kopal základní sestavu,“ popisoval Votava.

Důvody byly ryze osobní. „Veselský s Mrázkem odcházeli z vlastní iniciativy, ale rozhodně ne kvůli tomu, že by se tu necítili dobře. To také potvrzuje skutečnost, že se nyní vrací. Chápu, že někomu nemusí přijít posílení o hráče „jen“ z krajských soutěží jako dostatečné, ale všichni ti tři hráči mají z divizí zkušenosti, znají většinu týmu a rovněž prostředí. Navíc také vědí, jak se chceme prezentovat,“ zdůraznil.

Svoji roli hraje ještě jeden faktor. „V současné době je enormně těžké získat nového hráče, kluby moc nechtějí pouštět. Všichni si své hráče snaží udržet, proto jsme za tyhle kluky rádi.“

Na testech pak mají ve Ždírci ještě osmnáctiletého útočníka z Chrudimi. „Je na tom dobře fyzicky, vypadá velice zajímavě. Zatím je tu na zkoušce, uvidíme, jak se mu bude dařit,“ potvrdil.

Současně Tatran zaznamenal i jeden odchod. „Krajní obránce Vojta Bureš studuje a pracuje v Brně, nestíhal tudíž tréninky. Právě na vyšší tréninkovou účast se přitom nyní zaměřujeme,“ komentoval Votava.