Do sobotního utkání měli hráči FC Žďas raketový vstup. Už po pár minutách hry šli do vedení. „Byl to náš cíl, chtěli jsme na soupeře vlétnout. Čím déle se čeká na první branku, tím je to pokaždé horší. Gól Vitáska nás uklidnil,“ těšilo kouče Žďáru Petra Nedvěda.

Tlak jeho oveček dál pokračoval, takže do půle to bylo už 4:0. A to ještě domácí zahodili pokutový kop. „Měli jsme trvalou převahu, kterou jsme gólově vyjádřili. Utkání už se pak jen dohrávalo,“ popisoval.

Celek z Jihlavska se musel v utkání obejít pomalu bez poloviny základní sestavy, což bylo znát. „Rozhodla větší bojovnost i kvalita domácích. My jsme byli nedůrazní, u všeho pozdě, Žďár si s námi pohrál,“ smutně krčil rameny trenér Polné Ján Kubík.

Své svěřence ovšem nikterak nezatracoval. „Pro ty, co museli v sobotu nastoupit, je divize příliš vysokou soutěží. Na víc v současné době nemají, proto to dopadlo tak, jak to dopadlo,“ zdůraznil.

Po změně stran přidali hráči klubu z města pod Santiniho Zelenou horou ještě dvě branky. „Kluky jsem o poločasové přestávce hlavně nabádal k tomu, aby se na zápas za vysokého vedení nevykašlali. Ať z toho není pro diváky bramboračka,“ připomínal kormidelník FC Žďas.

Třetí zápas doma v této sezoně a třetí výhra. Žďár před vlastními fanoušky zatím září. „Bylo to dané i našimi soupeři. Havlíčkův Brod chtěl hrát fotbal, se Ždírcem jsme měli kliku, proti Polné se projevil rozdíl v kvalitě. Naproti tomu venku jsme v obou případech narazili na týmy, které zaparkovaly před vlastním vápnem autobus. A to přitom hrály doma,“ vzpomínal Nedvěd na porážky v Břeclavi a ve Velké Bíteši.

Po úvodních třech výhrách následovaly dvě vysoké porážky. Po výprasku 0:5 v Hodoníně doma fotbalisté Humpolce v neděli podlehli Startu Brno 0:4. „Oba celky potvrdily, že mají velkou sílu. V obou případech jsme brzy prohrávali o dvě branky a takovou kvalitu, abychom zápasy dokázali otáčet, nyní prostě nemáme,“ uznal lodivod Humpolce Lukáš Staněk.

Případný zisk nějakého bodu by jej podle jeho slovo proto spíše překvapil. „Hodonín i Start rozhodně patří k tomu nejlepšímu v naší skupině. Dokážeme konkurovat celkům z Vysočiny, s těmi si to rozdáme, pokaždé rozhodne, kdo je produktivnější. Prvních pět šest mančaftů je ovšem kvalitativně někde jinde,“ sdělil postřeh.

Ani v dalších třech kolech to ovšem nebude pro fotbalisty Humpolce nic jednoduchého. Tasovice, Lanžhot a především juniorka Zbrojovky patří do té vrchní skupiny mužstev. „Každý získaný bod z těchto duelů by byl do plusu, pomohli bychom si tím. Pokud nic neuhrajeme, budeme muset zvládnout ta další utkání, o to více budeme pod tlakem,“ neskrýval Lukáš Staněk.

A ještě dodal. „Bohužel teď máme nějaké zdravotní problémy, není to s kádrem dobré. O to více platí, že v následujících třech zápasech můžeme jen získat.“