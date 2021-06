Je to už obehraná písnička. Divizní fotbalisté FC Žďas Žďár nad Sázavou sice nehrají zle, jenže k lepším výsledkům jim chybí produktivita.

Znovu se to potvrdilo v sobotním přípravném duelu, v němž podlehli Hlinsku na jeho půdě 1:2. „Je to pravda. Zápas to byl oboustranně solidní, jenže my jsme několik tutovek spolehlivě zahodili,“ hořce se pousmál kouč FC Žďas Petr Nedvěd.

Ten musel nadzvednout obočí také nad jedinou brankou z první půle, kterou jeho celek inkasoval z pokutového kopu. „Vyrobili jsme v našem velkém vápně úplně nesmyslný faul,“ kroutil hlavou.

Výkon jeho oveček z druhého dějství jej ovšem potěšil. „Domácí jsme přehrávali, po hodině hry jsme brankou Vitáska, rovněž z penalty, dokázali vyrovnat,“ těšilo jej.

Jenže z řady dalších šancí už branka nepřišla. „Hlinsko mělo také šance, ale my jsme šli několikrát sami na brankáře domácích, nastřelili jsme také břevno,“ postýskl si Nedvěd.

HLINSKO – ŽĎÁR N. S. 2:1

Gól Žďáru n. S.: Vitásek. Poločas: 1:0. Žďár n. S.: Jícha – Klouda, Vitásek, Peňáz, Pelikán – Švoma, Sodomka, Kunstmüller – Severa, Trojánek, Šerý. Střídali: T. Požár, D. Požár, Vokoun, Dvořák.