Pod Zelenou horou ovšem svého soupeře nehodlají podcenit. „Na papíře to vypadá jednoznačně, víme, že jsme favoritem. Speřice však umí překvapit, rozhodně nesmíme cokoliv podcenit, to by se nám mohlo vymstít,“ neskrýval kouč Žďáru Václav Pohanka.

O půlhodinu později vyběhnou v Novém Městě na Moravě ke svému utkání fotbalisté domácí Vrchoviny a Havlíčkova Brodu. Domácí celek zatím řádí jako černá ruka, v předchozích třech kolech ještě neztratil ani jediný bodík.

Naopak hráči Slovanu zatím doplácí na slabší koncovku a z devíti možných vybojovali jen tři body. „Ve fotbale to tak někdy bývá. Jsou okamžiky, kdy do čeho kopnete, to skončí v brance. Jindy to bohužel bývá přesně naopak, což je naše současná situace. Věřím ale, že ji co nejdříve zlomíme,“ komentoval trenér Brodu Martin Slavík.

V sobotu se před vlastními diváky představí lídr tabulky. Velká Bíteš si nehodlá proti Tasovicím pokazit dosavadní skvělou stoprocentní bilanci. „Bude to ale další těžké utkání. Tasovice budují mladé mužstvo a jen kvalitním a týmovým výkonem můžeme být úspěšní,“ zdůraznil lodivod lídra Miroslav Steinhauser.

V nedělním dopoledni na sebe narazí mužstva ze středu tabulky. Případná výhra by Velké Meziříčí, nebo Ždírec nad Doubravou vykopla výše. „Po domácím výbuchu s Vrchovinou se potřebujeme srovnat a hrát úplně jinak. Doufám, že už to předvedeme a náš výkon bude diametrálně odlišný. Věřím, že uspějeme,“ prozradil kouč ždíreckého Tatranu Petr Nedvěd.

Náročná role bude čekat na dva aktuálně nejhorší mančafty v soutěži. Předposlední nováček z Třebíče doma vyzve jednoho z favoritů na postup, celek Lanžhotu. Poslední Polná se pak utká s loni ještě třetiligovými Bohunicemi.

4. MORAVSKOSLEZSKÁ LIGA, SKUPINA D – 4. KOLO

PÁTEK: ŽĎÁR N. S. - SPEŘICE (17.30), NOVÉ MĚSTO N. M. - HAVL. BROD (18.00).

SOBOTA: VELKÁ BÍTEŠ - Tasovice, HUMPOLEC – Kuřim (oba 16.30).

NEDĚLE: VELKÉ MEZIŘÍČÍ – ŽDÍREC N. D. (10.15), Líšeň B – Břeclav (16.00), SLAVOJ POLNÁ - Bohunice, FŠ TŘEBÍČ - Lanžhot (oba 16.30).