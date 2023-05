Tři klíčové momenty rozhodly páteční předehrávku 22. kola fotbalové divize D mezi Žďárem nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem. Zranění brankáře Mazánka, rychle ztracené vedení na konci první půle a červená karta hrály proti Slovanu. Žďár tak protáhl sérii bez porážky na osm zápasů, když vyhrál 3:1.

Fotbalisté Žďáru nad Sázavou slaví další výhru a posun do čela divizní tabulky, kde vydrželi den. | Foto: Deník/Jaroslav Loskot

V úvodu byli aktivnější fotbalisté Žďáru, už ve 4. minutě spálil velkou šanci Sodomka. V dobré pozici přestřelil branku hostí. Ve 25. minutě se blýskl dobrým zákrokem Mazánek, jenže pak musel střídat. „Patrně to budou svalové problémy. Vypadá to na zranění dlouhodobějšího rázu,“ posteskl si havlíčkobrodský kouč Jindřich Adamec.

Na mokrém terénu se pak začaly dít věci až těsně před odchodem do kabin. Nejdříve se ve 45. minutě dostal po centru k dorážce Fikar a nezaváhal – 0:1.

Jenže Žďár oplatil prakticky stejnou mincí, ve třetí nastavené minutě srovnal Švoma. „Tým je na tom dobře psychicky, věří si a to bylo znát i v tomto zápase, který nám ale jinak nevyšel herně podle představ. Vázla nám hlavně kombinace,“ uvedl k duelu žďárský trenér Václav Pohanka.

K jedné z povedených akcí se dostal favorit po hodině hry. Na konci kombinační akce byl střílející Nedvěd – 2:1. Čtvrt hodiny před koncem šel po druhé žluté kartě pod sprchy Dejl a Žďár definitivně rozhodl pět minut před koncem zásluhou Šerého. „Podobné zápasy rozhoduje ofenziva a v ní máme momentálně větší kvalitu než soupeř. Slovan byl nepříjemný běhavý protivník, ale v koncovce mu chybí osobnosti,“ říká Pohanka.

S tím Adamec souhlasil. „Osu týmu má Žďár zkušenou, a to rozhodlo. Projevilo se to na konci první půle, když jsme nepohlídali standardku i při druhém gólu. Šli jsme do přečíslení, ale ani nezakončili. Soupeř potom trestal.“

Žďár tak po úvodní těsné porážce 2:3 na hřišti brněnského Startu při bilanci sedmi výher a jedné remízy neprohrál už poosmé v řadě.

Při nečekaných ztrátách lídra tabulky (domácí prohra se Ždírcem, remízy v Břeclavi a Lanžhotě) tak stále může pošilhávat po výhře v divizi D. Na vedoucí tým ztrácí jen dva body. „Chceme hrát co nejvýše a Start jako největší favorit je pod tlakem. Pro nás bude důležitý zápas v Lanžhotě, ale je to hezký pocit držet alespoň den první pozici,“ dodal Pohanka, jehož svěřenci o dílčí vedoucí příčku přišli v sobotu v podvečer, kdy Start vyhrál doma nad Humpolcem 3:1.

To Havlíčkův Brod se stále musí soustředit na tuhé záchranářské boje. Situaci má však ve vlastních rukách. „Los máme přijatelný, jenže se musíme vyvarovat individuálních chyb. Schází mi u týmu větší vůle, víra ve vítězství. Mohli jsme uspět i ve Žďáru, ale nemáme lídra, který tým strhne. Pokud se nedostaneme pozitivní emoce, ani přijatelný los nepomůže,“ ví Adamec.