Dlouhá zimní přestávka je u konce, v sobotu začala jarní část i fotbalové divize D. Hned na úvod se opět setkaly dva extřetiligové týmy, ve vzájemném duelu byli úspěšnější fotbalisté Nového Města na Moravě. Na hřišti rivala ve Žďáře zvítězili 2:1.

I podruhé v této sezoně slavili v divizním derby vítězství fotbalisté novoměstské Vrchoviny (zelené dresy), kteří v neděli ve Žďáře (v bílém) zvítězili 2:1. | Foto: Deník/Tomáš Pohanka

Úvod třaskavého derby byl vyrovnaný, strhla se bitva o každý metr. Za vedení vděčili hosté Štefflovi, který se ve 25. minutě přesně trefil z přímého kopu. Komplikaci jim však přinesla 35. minuta, kdy byl vyloučen Wolker. „Tenhle moment utkání hodně ovlivnil, a to oboustranně. Nové Město se zaměřilo na obranu, my jsme začali dobývat branku, ale vůbec se nám nedařilo. Ztráceli jsme jednoduché míče, kazili jsme lehké přihrávky i centry,“ povzdechl si žďárský kouč Václav Pohanka.

Organizaci hry si naopak pochvaloval jeho protějšek Lukáš Michal. „Museli jsme se více soustředit na obranu, ale zvládli jsme první poločas bez inkasovaného gólu. V kabině jsme si k dalšímu průběhu v utkání něco řekli a jsem rád, že to vyšlo i na hřišti.“

Bezradnost hostitelského týmu pokračovala a ještě více se prohloubila čtvrt hodiny před koncem. Hosté opět ukázali, jak jsou nebezpeční ze standardních situací. Druhým šťastným střelcem byl útočník Duba – 0:2. „Byli jsme na koni, dobře jsme bránili. Uskákali jsme centry ze stran soupeře a do výraznějších šancí je nepustili,“ dodal Michal.

Žďáru se podařilo snížit v poslední minutě, což bylo příliš pozdě. Na branku Dočekala už nikdo nenavázal. „V podstatě to už byla jen korekce. Hosté hráli, co chtěli a potřebovali. My jsme měli dost času něco s výsledkem udělat, nevyužili jsme dvě gólovky a snížili až v závěru. O lepší výsledek jsme se připravili naší nekvalitou v ofenzivě,“ našel příčiny porážky trenér Pohanka.

Nové Město tak udrželo třetí místo v tabulce divize D, žďárští fotbalisté klesli na šestou pozici za rivala z Havlíčkova Brodu. Slovan jen remizoval ve Staré Říši 0:0. Bez branek skončilo i další očekávané derby Humpolec – Pelhřimov, na gól čekalo marně 650 diváků.