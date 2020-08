Hosté začali krajské derby jako z partesu. Už po osmi minutách centroval Švoma a Sodomka z dorážky otevřel skóre zápasu. „To nás nikterak nesrazilo, za chvíli jsme měli dvě nadějné příležitosti. Bohužel jsme je nevyužili,“ mrzelo kouče polenského Slavoje Jána Kubíka.

Trest na sebe nenechal dlouho čekat. Dvě ztráty ve středu pole, po nichž následovaly rychlé brejky s agilním Kunstmüllerem na konci. Osm minut před půlí byli domácí za stavu 0:3 zralí na ručník. „Objektivně ale musím přiznat, že nás hráči Žďáru k těm chybám prostě donutili,“ komentoval Kubík.

V kabině hostů vládla o poločase spokojenost. „Byli jsme od úvodních minut lepším týmem. Měli jsme i další šance, to skóre mohlo být klidně i vyšší,“ poznamenal trenér FC Žďas Petr Nedvěd.

Jeho ovečky po změně stran notně ubraly, konečné skóre stanovil tři minuty před koncem střídající Kovář – 0:4. „Ve druhé půli to domácí více zhustili, navíc už jsme neměli tolik pohybu. Hráli jsme až trošku profesorsky, druhá půle od nás byla přece jenom slabší,“ všiml si kouč Žďáru.

Domácí lodivod musel před výkonem svého nedělního soupeře smeknout. „Žďár u nás potvrdil svoji výbornou formu, hráli moc dobře,“ dodal trenér Polné.

Vstup do utkání v Havlíčkově Brodu byl opatrnější, pak se ale týmy osmělily a šance byly k vidění na obou stranách. Domácí ale byli o něco nebezpečnější. „My jsme v minulých zápasech třeba byli lepší spíše v poli a málo důrazní ve vápnech, ale tentokrát se to otočilo,“ uvedl havlíčkobrodský kouč Josef Soural.

Do vedení poslal svůj tým střelec Jan Žila a ještě do poločasu navýšil parádní střelou z trestného kopu Jindřich Kučera. Ten je pro Slovan důležitým článkem. „Samozřejmě je to rozdílový hráč. Dneska byl vzadu cítit i Roman Turek,“ potvrdil Soural.

Po změně stran se domácím podařilo hru rozkouskovat a hosté už s výsledkem nic nedokázali udělat. Navíc Žila přidal třetí branku Slovanu. „Je to pro nás cenné vítězství proti kvalitnímu soupeři. Břeclav se od zimy dala hodně dohromady. Byl to zase jiný soupeř než ty předchozí. Zase nám ukázal jiný způsob hry,“ pochvaloval si havlíčkobrodský lodivod, kterého těší i výše vítězství. „Ale pro soupeře byl výsledek hodně přísný. My jsme byli hodně efektivní, ale soupeř myslím byl v mezihře uhlazenější a asi možná lepší,“ uznal na stranu soupeře Soural.

V příštím kole zajíždí Brod na hřiště Lanžhotu. „A tam se teprve ukáže naše síla,“ dodal Soural.

Výsledky 4. kola divize D

HODONÍN - ST. ŘÍŠE 4:1

Góly: 10. Dressler (PK), 73. a 90.(+2) Kosorin, 83. Urbančok - 21. Nehyba. Rozhodčí: Malimánek. ŽK: 0:1. Diváci: 365. Poločas 1:1. Stará Říše: Jícha - Chramosta (84. Sobotka), Heide, Cipruš, Nehyba - Pokorný (55. Cejpek), Svoboda, Kvych, Nehyba - Gnahore (73. Kříž), Vacek.

H. BROD – BŘECLAV 3:0

Góly: 33. a 89. Žila, 37. Kučera. Rozhodčí: Rygl. ŽK: 3:4. Diváci: 250. Poločas: 2:0. H. Brod: Kubát – Štědrý, Pabousek, Turek, Malimánek – J. Henek (78. T. Karlík), Kučera, Šilhart (78. Peca), Bajer (91. Málek) – Fikar (86. Dočkal), Žila (90. P. Karlík).

BRNO B – BYSTŘICE N. P. 2:1

Góly: 7. a 22. Ševčík – 16. Kuldan. Rozhodčí: Nápravník. ŽK: 2:4. Diváci: 140. Poločas: 2:1. Bystřice n. P.: Dudák – Adamec, Kuldan, Marek Svoboda, Michal Svoboda (46. Š. Buršík) – Holeš, Padrtka (80. Čech), Malý, Mazel (46. D. Buršík) – Prášil, Sklenář (75. Rejzek).

POLNÁ – ŽĎÁR N. S. 0:4

Góly: 9. Sodomka, 29. a 37. Kunstmüller, 87. Kovář. Rozhodčí: Urbánek. ŽK: 5:2. ČK: 1:0 (80. Pecina). Diváci: 205. Poločas: 0:3. Slavoj Polná: Čermák – Sobotka, Holub, Haala, Navrátil – Pecina, Šerý, Svoboda (75. Šimek), Klíma (56. Drápela), Vrba – Pernička (62. Procházka). Žďár n. S.: Jícha – Peňáz, Šindelka, T. Trojánek, Fiala – Švoma (56. Kovář), Vitásek, Sodomka, Henzl (66. Vokoun) - L. Trojánek (89. Srnský), Kunstmüller (83. Klouda).

HUMPOLEC – START BRNO 1:3

Góly: 81. Pikl – 27. a 31. Musil, 90. Dovhanyuk. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 3:5. Diváci: 350. Poločas: 0:2. Humpolec: Kříž – Pecha, Luňáček, Šerý, Dalík (58. Pikl), J. Maršík, Kopic (74. Tomovič), Svoboda, Zástěra (63. Alt), Pešek, Koloušek.

Tasovice – Lanžhot 1:3. Utkání VELKÁ BÍTEŠ – ŽDÍREC N. D. bylo odloženo.

1. ŽĎÁR N. S. 4 3 1 0 20:3 10

2. Hodonín 4 3 1 0 9:3 10

3. Lanžhot 4 2 2 0 7:1 8

4. HAVL. BROD 3 2 1 0 10:3 7

5. Start Brno 4 2 1 1 9:6 7

6. VELKÁ BÍTEŠ 3 1 2 0 4:3 5

7. Břeclav 4 1 2 1 4:5 5

8. Brno B 4 1 2 1 3:5 5

9. ŽDÍREC N. D. 2 1 0 1 2:3 3

10. Tasovice 4 1 0 3 4:7 3

11. BYSTŘICE N. P. 4 1 0 3 5:12 3

12. STARÁ ŘÍŠE 4 1 0 3 5:13 3

13. HUMPOLEC 4 0 1 3 2:9 1

14. POLNÁ 4 0 1 3 2:13 1