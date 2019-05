„Souboj celků z popředí tabulky byl hodně bojovný. Narazili jsme na velice dobře organizovaného soupeře, proti kterému jsme se jen obtížně prosazovali. Rosice mají ve svém středu důrazné hráče, s kterými jsme sváděli velké množství soubojů,“ hodnotil duel asistent trenéra FC Žďas Václav Pohanka, podle něhož jeho svěřenci měli k zisku alespoň jednoho bodu docela blízko.

„Myslím si, že by tomu zápasu asi více slušela remíza, ale na druhou stranu musím ocenit produktivitu Rosic. Ty měly tři šance a dvě z nich proměnily. Takové zápasy právě produktivita rozhoduje, my jsme bohužel využili pouze jedinou.“

Jarní odvety jsou v podání celku z města pod Santiniho Zelenou horou hodně rozhárané. „Máme mladý tým a nyní nás hodně ovlivnily maturity, občas jsme proto sestavu museli lepit hráči z béčka. Na to se samozřejmě nechceme vymlouvat, ale svůj vliv to určitě mělo, na výsledcích to prostě je znát,“ vysvětluje Pohanka.

„V závěru ročníku už by to ale mělo být lepší, snad se to projeví na hřišti,“ věří trenér Žďáru.

V závěrečných třech kolech ještě mohou žďárští fotbalisté zabojovat o konečné třetí místo. „Klíčový bude nadcházející souboj ve Staré Říši, tam potřebujeme naplno bodovat,“ dodal Václav Pohanka.