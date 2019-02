Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš – Jako jedni z prvních zahájili zimní přípravné období divizní fotbalisté FC Žďas Žďár a Velké Bíteše. V obou klubech také došlo jen k minimu kádrových změn. „Nejsme pod tlakem toho, že bychom nutně museli někoho přivést. Uvažovali bychom nad tím pouze v tom případě, pokud by byla možnost získat mladého perspektivního hráče,“ vysvětluje trenér Žďáru Petr Nedvěd.

Divizní fotbalisté Velké Bíteše (ve žlutém), ale také Žďáru (v bílém) již zahájili nepopulární zimní galeje. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

ODEŠEL KANONÝR



Bez střelecké opory posledních sezon, útočníka Matěje Vopršala, zahájili přípravu hráči FC Žďas. „O jeho odchodu bylo v podstatě jasno již v průběhu podzimu, proto jsme mu jej také umožnili. Náhradu za něj v podobě Lubora Trojánka, Henzla, Vokouna či Janů však máme,“ domnívá se kouč Žďáru.



Ten bude na jaře postrádat také záložníka Bureše, který odcestoval na celý rok pracovně do zahraničí. Navíc může také přijít o jedničku mezi třemi tyčemi.



„Gólman Konrád zamířil na testy do Interu Bratislava. Pokud by tam uspěl, museli bychom na to nějak reagovat, ale sehnat na Vysočině gólmana je docela problém. Variantou je také to, že by dostal šanci Svoboda,“ přemítal Nedvěd.

V kolonce příchodů to ve fotbalovém klubu z města pod Santiniho Zelenou horou příliš nabité není. Jediným novicem v mančaftu je ofenzivní středopolař František Kovář z A-třídního Moravce.



„Přišel k nám na testy, uvidíme, jak se mu bude dařit. Jinak ale nejsme pod tlakem toho, že bychom nutně museli někoho přivést. Uvažovali bychom nad tím pouze v tom případě, pokud by byla možnost získat mladého perspektivního hráče,“ nepřekvapil odpovědí žďárský lodivod.



Přípravný blok se nikterak výrazně nebude lišit od předchozích sezon.



„Bude to přibližně podobné jako v předešlých letech. Kombinujeme umělou trávu s různými cvičebními technikami. Letos vynecháme soustředění, které nebudeme absolvovat, protože vše potřebné máme ve Žďáře, včetně regenerace,“ dodal Petr Nedvěd, jehož ovečky herně prověří kvalitní týmy typu Uničova, rezervy Pardubic či sousední Vrchoviny.



„Nakolik nám to pomůže, uvidíme až po přípravě, ale myslím si, že narazíme na fotbalově kvalitní mančafty. Naplánovali jsme si to tak a jsme s tím spokojeni. Hlavně si přeji, aby nám to vyšlo zdravotně a byli jsme na jaro dobře připraveni.“



NOVINKA NA LAVIČCE



Zatím beze změn úspěšného podzimního kádru vstoupili do zimní přípravy fotbalisté Velké Bíteše.



„Neplánujeme žádné odchody, naopak se tým pokoušíme vhodně doplnit, nicméně vše je zatím ve fázi jednání,“ vysvětlil sportovní manažer Jiří Mika, který v průběhu podzimu zaskakoval na pozici hlavního kouče, kdy u týmu skončil Libor Danihelka. Nyní jej na lavičce nahradil Marek Zúbek.



„Vedení se rozhodlo angažovat nového trenéra už v zimní přestávce. Naskytla se tato možnost, kterou jsme využili,“ řekl Mika.

„Nabídka spolupráce s Velkou Bíteší mě oslovila a rozhodl jsem se ji přijmout. Jdu do naprosto neznámého prostředí a zatím nevím, co očekávat,“ řekl Zúbek, pro kterého jde o první angažmá v pozici hlavního trenéra v dospělé kategorii dospělých.



V minulosti působil jako asistent Reného Wagnera ve druhé lize ve Zbrojovce Brno, v nejvyšší soutěži sbíral zkušenosti v Jihlavě pod Františkem Komňackým, Petrem Radou a Luďkem Klusáčkem. V uplynulém ročníku byl hlavním koučem mladšího dorostu Zbrojovky.

„Následující jaro beru jako seznamovací fázi, kdy budu mužstvo poznávat, uvidím jeho plusy a minusy,“ řekl Zúbek, kterému hraje do karet fakt, že Velká Bíteš není zainteresovaná v boji o záchranu.



„Dostal stejné úkoly, jako jeho předchůdce. Chceme především pracovat na herním projevu mužstva a s výjimkou posledního utkání v Blansku navázat výsledkově na závěr uplynulého podzimu. Po sezoně si vše vyhodnotíme a uvidíme, co dál,“ dodal Mika.