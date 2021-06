Trenér celku z města u středověkého hradu Pernštejna se po utkání nemračil. „K vidění byl zápas dobré úrovně, a to jak fyzicky, tak i kondičně. Dobrou zprávou pro mě bylo, že jsme se Vrchovině dokázali vyrovnat. V rámci přípravy je totiž náš soupeř někde jinde,“ pochvaloval si Oldřich Veselý.

Hlavně pokud šlo o úvodních pětačtyřicet minut. „První půle od nás byla dobrá. I přesto, že jsme inkasovali hloupý gól po nedorozumění gólmana s obranou. Po pěkné souhře Vařejky s Malým ale Sklenář brzy vyrovnal. A to nám ještě nebyl uznán gól Prášila pro doslova milimetrový ofsajd,“ připomněl.

Ani po změně stran tempo hry domácích neupadlo. Přitom Nové Město až na gólmana kompletně vyměnilo celou jedenáctku, kdežto trenér Veselý měl k dispozici pouze dva náhradníky. „Až mě překvapilo, jak dlouho jsme se v utkání drželi. Minimálně do sedmdesáté minuty šlo o vyrovnaný zápas,“ komentoval.

V závěrečné čtvrthodině ovšem Veselého svěřenci přece jen dvakrát inkasovali. „Opět však šlo o laciné branky. Nejprve Holman standardku z boku, k překvapení všech, našeho gólmana v první řadě, zakroutil přesně na přední tyč. A při třetí brance trefil Duba kolenem míč do země tak šťastně, že skončil v šibenici,“ kroutil hlavou lodivod Bystřice.

Do dalších výrazných příležitostí už ale o soutěž výše hrající celek jeho ovečky nepustily. „V posledních patnácti minutách už měli hosté navrch, ale vyložené šance prakticky neměli,“ potvrdil.

Jediné, s čím mohl být osmatřicetiletý kormidelník mírně nespokojený, byla finální fáze jeho mužstva. „To je pravda. Předvedli jsme několik pěkných akcí, většinou tažených po křídle, ale chyběla tomu ta poslední přesná přihrávka. V tomhle nás Nové Město dokázalo trestat,“ musel uznat.

Jak už na začátku svého hodnocení Veselý přiznal, se svými svěřenci toho po květnovém rozvolnění příliš nenatrénoval. „Klasické tréninky jsme zatím vůbec neměli. Scházeli jsme se jen na oblíbené báčko, aby si hráči co nejvíce užili balonu. Proto mě překvapilo, že jsme nejen herně, ale především kondičně obstáli,“ ocenil Veselý.

Dva možné důvody přesto našel. „Vrchovina dosud také nehrála zápas, navíc trenér Procházka zkoušel hodně nových hráčů. Ale fyzicky jsou určitě jinde než my. Druhým faktorem byla naše sestava. Nastoupilo totiž prakticky to nejlepší, co mám k dispozici. Ale i to je příslib,“ usmíval se.

Do začátku letní přípravy by chtěl ještě dotáhnout jeden příchod, přesněji řečeno návrat do kádru. „Záložník Pavel Blaha právě v souboji s Vrchovinou ukázal, jak výborné fyzické předpoklady má. Chtěli bychom, aby se k nám z Kunštátu, který působí jen v nižší krajské soutěži na jižní Moravě, znovu vrátil,“ popisoval.

Jednoduché to ale nebude. „Pavel už má rodinu, navíc si v Kunštátu staví dům. Byl bych moc rád, pokud by jeho příchod dopadl, ale ještě uvidíme,“ uvědomoval si.

V následujících dvou týdnech ještě budu mít fotbalisté Bystřice nad Pernštejnem volnější režim. „Plnohodnotnou letní přípravu zahájíme až sedmého července, hned po tom prodlouženém svátečním víkendu,“ naznačil Veselý.