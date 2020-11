Trenér FC Žďas přiznává, že by s odstupem času před soubojem s neoblíbeným protivníkem udělal ledacos jinak. „V první řadě bych hráčům řekl, aby si na prvních deset minut stoupli před vlastní vápno, kopali balony na tribunu a čekali, co si s tím soupeř počne,“ sdělil Petr Nedvěd.

Humpolec přitom jeho ovečky takto nevyškolil poprvé. „Ty zápasy jsou jako přes kopírák. Oni zalezou před vápno a hrají na brejky. Bohužel jim tentokrát hned první dva vyšly,“ zlobil se.

Mohlo v nepříznivém výsledku sehrát roli i podcenění? „Snažili jsme se, aby k tomu nedošlo, ale stejně bylo na hráčích vidět, že naše koncentrace není stoprocentní,“ všiml si.

To si trenér Žďáru ještě dnes trošku vyčítá. „Zodpovědnost tam prostě nebyla. Je to ale především moje chyba, jako trenér jsem to měl zvládnout lépe,“ přiznal. Více než samotný výsledek jej mrzelo pět zraněných hráčů, kteří na další tři týdny vypadli ze hry. „Jednou jsme prohrát stejně museli, o to by tolik nešlo. Jenže přehnaně tvrdá hra soupeře, kterou rozhodčí benevolentně pustil, nás připravila pomalu o polovinu základní sestavy,“ láteřil.

Opět se tak potvrdilo, že Žďáru mnohem více sedí technická mužstva. „S vrškem tabulky, s mančafty, co chtějí hrát fotbal, jsme hráli dobré zápasy. Horší je to s těmi z jejího spodku,“ poznamenal Nedvěd.