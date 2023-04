Nesmírně důležitý záchranářský duel bude od 10.15 k vidění v Havlíčkově Brodě. Dvanáctý Slovan přivítá poslední Humpolec.

Rozdíl v tabulce mezi oběma krajskými rivaly činí pět bodů. Pokud by domácí vyhráli, udělali by velký krok k jistotě záchrany. „Bereme utkání jako stěžejní, které potřebujeme zvládnout. Pak nás čekají duely s béčkem Jihlavy a podobně ohroženou Bystřicí, s bodovým polštářem by se nám do nich šlo lépe. Je to zápas jara,“ přisvědčil trenér Slovanu Jindřich Adamec.

V podobných zápasech často nerozhoduje herní kvalita, ale lepší psychická odolnost. „Hodně o tom s hráči mluvíme, protože je potřeba, aby šli do utkání se sebevědomím. Škoda jen, že jsme posledně nedovezli z Lanžhotu alespoň bod, to by hlavám hráčů pomohlo. Nezahráli jsme přitom zle,“ vzpomenul těsnou porážku 0:1.

Tu zapříčinil další z řady kuriózních branek, když si vlastní gól vstřelil Vrzal. „Už by se to štěstí mohlo také otočit v náš prospěch. Přitom v defenzivě na jaře nehrajeme špatně, ale těsné porážky s Břeclaví a Lanžhotem přišly po neuvěřitelně smolných okamžicích. Mohli jsme mít o dva body více," postýskl si Adamec.

Další souboj dua celků z Vysočiny bude v pátek odpoledne k vidění ve Speřicích, kam dorazí Žďár nad Sázavou. V sobotu pak rozjetý Ždírec nad Doubravou, který na jaře ještě neprohrál, přivítá Velkou Bíteš.

Program uzavře jediný nedělní zápas, v němž fotbalisté Staré Říše zavítají na půdu Lanžhotu.

MS DIVIZE D - 17. KOLO

PÁTEK: HAVLÍČKŮV BROD – HUMPOLEC, Bohunice – BYSTŘICE N. P. (oba 10.15), Tasovice – Start Brno, SPEŘICE – ŽĎÁR N. S. (oba 15.30).

SOBOTA: Břeclav – JIHLAVA B (10.15), ŽDÍREC N. D. – VELKÁ BÍTEŠ (15.30).

NEDĚLE: Lanžhot – STARÁ ŘÍŠE (15.30).