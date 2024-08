Tři zápasy, devět bodů, úvod jako z říše snů. Co je podle Vás hlavní příčinou tak famózního vstupu do sezony?

Vydařeného vstupu do sezóny si velmi vážíme, ale zároveň zůstáváme pokorni. Mám radost, že kluci pracují jak v tréninkové činnosti, tak i v zápasech. Mužstvo je delší dobu pohromadě a máme super kabinu.