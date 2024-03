V pěti případech 16. kola dojde na vzájemné souboje dvojice klubů z Vysočiny, ve dvou z nich dokonce na pořádně žhavé okresní derby. Nedělnímu střetu mezi Humpolcem a nováčkem z Pelhřimova se bude Deník podrobněji věnovat zítra.

V neděli od 14.30 jistě budou v diváckém obležení žďárské Bouchalky. Fotbalisté FC Žďas totiž na domácí umělé trávě přivítají tradičního rivala z Nového Města na Moravě.

A mají mu co vracet za podzimní prohru 1:4. „Oba celky přišly o jednoho z tahounů základní sestavy. V tomto směru je to jedna jedna. Poučení z podzimního derby jsme si samozřejmě vzali, ale jaké, to prozrazovat nebudu,“ pousmál se trenér Žďáru nad Sázavou Václav Pohanka.

Ten věří, že jeho ovečky budou mít lepší sportovní formu, než měly na začátku srpna loňského roku. „Je to derby, v něm si nikdo nic nedaruje. Na umělé trávě půjde o soubojové utkání, které rozhodnou detaily,“ zdůraznil.

Jaké? „Zcela určitě budou důležitým faktorem standardní situace, v nichž je Vrchovina silná. Opět zásadní roli bude hrát první branka, ta hodně napoví o dalším průběhu zápasu,“ předpovídal.

O sestavě má lodivod FC Žďas v podstatě jasno. „Nemám v ní nějaké otazníky. Od soupeře čekám to, co na podzim, bude to pro nás těžké utkání. Hosté budou určitě opět hrát v hlubokém bloku a budou chodit do brejkových situací, na které mají rychlostní typy hráčů. Na to si musíme dát pozor,“ připomněl Pohanka.

Podle postavení v tabulce by měli být papírovým favoritem nedělního derby fotbalisté novoměstské Vrchoviny. Ti by měli být takřka kompletní. „V generálce se zranil Jícha, ten určitě nebude k dispozici. Jinak by ale měli být k dispozici všichni ostatní hráči,“ potvrdil kormidelník Nového Města na Moravě Lukáš Michal.

Ten očekává vyrovnaný duel pátého celku tabulky se třetím. „Chceme do sezony dobře vstoupit, ale nečeká nás nic jednoduchého. Žďáru vyšel závěr podzimu, až na odchod Šerého zůstali pohromadě. Mohou rozhodnout maličkosti,“ přemítal.

V základní sestavě měl trenér Vrchoviny ještě některé nejasnosti. „Ještě počkáme na páteční trénink, dva nebo tři otazníky v sestavě mám. Navíc jsme v přípravě nebyli ani jednou kompletní.. Oba celky jsou celkem v pohodě, není to žádný boj o život, proto by derby mohlo mít opět slušnou kvalitu,“ domníval se Michal.

MS DIVIZE D - 16. KOLO

SOBOTA: STARÁ ŘÍŠE – HAVLÍČKŮV BROD (14.00, UT Jihlava), Líšeň B – Tasovice (UT, 15.00).

NEDĚLE: Zbrojovka Brno B – Břeclav, VELKÉ MEZIŘÍČÍ – ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU (UT, oba 10.15), ŽĎÁR NAD SÁZAVOU – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (UT), Lanžhot – SPEŘICE, VELKÁ BÍTEŠ – SLAVOJ POLNÁ, HUMPOLEC – PELHŘIMOV (vše 14.30).