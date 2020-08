Pevný základ vysoké výhry 7:0 postavili hosté už během úvodních pětačtyřiceti minut, v nichž neškodná Stará Říše inkasovala šestkrát! „My jsme po tom prvním gólu byli jak v Jiříkově vidění. Přestali jsme běhat, nikdo na hřišti najednou nebyl a dělali jsme spoustu individuálních chyb,“ kroutil hlavou nad hororovým poločasem trenér Luděk Kovačík.

Žďár rozhodl o své výhře hlavně famózní čtrnáctiminutovkou, do níž vměstnal čtyři přesné trefy. Pak už to byla suverénní jízda, a hosté se ve druhé části už nemuseli za ničím hnát. Přesto ještě výhru jednou brankou podtrhli.

A to se přitom trenér Petr Nedvěd trochu duelu v Telči bál. „Přiznám se, že jsem z toho menšího hřiště měl obavy. Myslel jsem si, že to bude hodně soubojové, ale naštěstí jsme první půlku měli jasnou převahu a dokázali dát i góly,“ těšilo Nedvěda.

Svůj tým nemohl než chválit. „Ten výsledek je pro nás výborný a já jsem maximálně spokojený. Klukům patří velká pochvala, protože k tomu přistoupili skvěle. Ve druhé půlce to pohlídali a domácí do žádného tlaku nepustili. I oni z toho museli mít dobrý pocit,“ mnul si ruce kouč žďárských fotbalistů.

Kritikou naopak nešetřil trenér fotbalistů Staré Říše. „Naši hráči se musí zamyslet nad svými výkony, protože takhle se divize hrát nedá. Azyl v Telči nám zatím neprospívá, ale mají to tam krásné. Bohužel my jsme to tam zkazili naší hrou. Já můžu soupeři jen pogratulovat k zasloužené výhře,“ doplnil zklamaný Kovačík.

Taktéž v sobotu vyběhli ke svému utkání hráči Bystřice nad Pernštejnem. Byť nastoupili před vlastními fanoušky, proti ambicióznímu Hodonínu rozhodně nebyli favoritem utkání.

Úvod zápasu to také potvrdil, klub z jihu Moravy šel po necelé čtvrthodině do vedení. „Po průnikové nahrávce Švantner prostřelil bezmocného Dudáka. A to ještě náš gólman další dvě příležitosti hostů vychytal,“ ocenil výkon brankáře svého mužstva trenér Bystřice Oldřich Veselý.

Ještě hůře bylo s domácím souborem chvíli po změně stran. Po rohovém kopu zvýšil na rozdíl dvou branek Dressler. „Ta situace trošku zaváněla ofsajdovým postavením, ještě se na to budu muset podívat,“ přiznal.

Závěrečná půlhodina zápasu však patřila Bystřici. Šest minut před koncem snížil střídající Padrtka, více už toho ale domácí nestihli. „V hektickém závěru jsme měli spoustu standardních situací, ale vyrovnat se nám bohužel nepodařilo,“ postýskl si Veselý.

STARÁ ŘÍŠE - ŽĎÁR N. S. 0:7

Góly: 16. T. Trojánek, 26. Henzl, 29. Peňáz, 35. Sodomka, 39. L. Trojánek, 44. Severa, 84. Kunstmüller. Rozhodčí: Vařecha. ŽK: 0:1. Diváci: 250. Poločas 0:6. Stará Říše: M. Jícha - Heide, Cipruš, Cejpek, Chramosta (82. Sobotka) - Bulant, Svoboda, Kvych, Nehyba - Pokorný, Vacek. Žďár n. S.: T. Jícha – Peňáz, Šindelka, T. Trojánek, Fiala – Švoma, Vitásek, Sodomka, Severa (51. Vokoun) - Henzl (74. Klouda), L. Trojánek (46. Kunstmüller).



BYSTŘICE N. P. - HODONÍN 1:2

Góly: 84. Padrtka – 14. Švantner, 48. Dressler. Rozhodčí: Svoboda. ŽK: 0:3. Diváci: 110. Poločas: 0:1. Bystřice n. P.: Dudák – Michal Svoboda (77. Padrtka), Marek Svoboda, D. Buršík, Vařejka – Mazel (57. Holeš), Zbytovský, Malý, Adamec – Prášil (80. Š. Buršík), Sklenář.