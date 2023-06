V dalším hodnocení už mluvil zcela jednoznačně. „Nemůžeme být s naším umístěním spokojení, to bychom si něco nalhávali. Myslím, že jsme nehráli špatně, ale srážela nás koncovka,“ postýskl si.

Jak už asistent kouče Marka Zúbka naznačil, herní projev jejich oveček přitom byl celkem slušný. „I proti tabulkově lepším protivníkům jsme na tom byli v mezihře lépe, jenže nám vázla finální fáze.“

K tomu je nutné připočíst, především v první polovině sezony, rozsáhlou marodku, která klub z města na pomezí jižní Moravy postihla. „Všechno začalo pohárovým zápasem ve Žďáře před začátkem divizního ročníku. Zranili se nám tam tři hráči, které jsme pak postrádali pro zbytek ročníku, k nim se přidali i další,“ mračil se Traxl.

Na jaře se marodka přece jen postupně vyprázdnila. „Někteří kluci se sice uzdravili, ale některým se jejich zranění bohužel vrátila. Takřka každý zápas jsme pak sestavu různě skládali. Ale určitě to bylo lepší než na podzim, tam to byla ultra smůla,“ hořce se pousmál.

Celá sezona fotbalistů Velké Bíteši pak probíhala jako na houpačce. Týmu se sice vyhnula nějaká extra nepříznivá série, současně ale nedokázal pravidelně bodovat.

Čemu tuto skutečnost přičíst? „Asi bych to trošku přičetl našim soupeřům. S těmi fotbalovými se nám hraje lépe, ale to asi řekne skoro každý. Bohužel většina klubů v divizi D je z Vysočiny a tam to většinou s fotbalem nemá moc společného. Samozřejmě to každý může vidět jinak. A pak bych nevyrovnanost našich výkonů přičetl zmíněnému míchání se sestavou, navíc trošku měníme i systém hry. A to je běh na dlouhou trať, proto věřím, že další sezonu to bude o parník lepší.“ (smích)

Za svými slovy o soubojích s dalšími kluby z Vysočiny si Traxl stojí. „Já tomu říkám válka, ať si o tom každý myslí svoje. Když hrajete třeba na půdě Humpolce a tam se lámou nohy, přičemž sudí zápas není schopen ukočírovat, to se pak ani nechce hrát,“ neskrýval.

Velká Bíteš se ovšem mohla pyšnit jedním z nejlepších střelců soutěže. Richard Novotný byl se čtrnácti vstřelenými zásahy v tabulce střelců na čtvrtém místě. „Pokud jde o střílení branek, tak zcela určitě patřil mezi stěžejní hráče. Ale pokud jde o hru jako takovou, máme v týmu plno osobností,“ komentoval.

Úroveň čtvrté nejvyšší soutěže podle jeho slov není taková, jaká bývala. „Těžko se to hodnotí, ale kvalita, oproti době před pár lety, šla rozhodně dolů. Jsou týmy, které chtějí hrát fotbal a prohrát tam člověka až tolik nemrzí. Horší je to někde, kde se o fotbalu nedá hovořit,“ nebral si servítky.

Od nadcházející sezony ale očekává zlepšení. „Pokud si kluby z Vysočiny rozeberou hráče z béčka Jihlavy, určitě posílí, protože ten mančaft byl výborný. O kvalitě béček Líšně a Zbrojovky se nemusíme bavit, stejně jako o dvojici, která spadla ze třetí ligy. Hlavně derby proti Meziříčí přiláká hodně lidí. Vypadá to na solidní ročník,“ domníval se Traxl.