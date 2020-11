Jenže po prvních dvou zápasech šel celý tým do karantény. „Pak jsme se po dvou týdnech vrátili na hřiště a dvakrát vyhráli. Ale jak se říká, byla to falešná forma. A následovaly tři porážky, ale paradoxně musím říct, že byly z naší strany herně zajímavé,“ přiblížil ždírecký kouč.

Jeho svěřenci nezvládli zápasy s Velkou Bíteší, Lanžhotem a brněnským Startem. Pak ale začala forma opět stoupat. „Přišly tři výhry. Začali jsme navazovat na léto. Navíc se nám podařilo poslední tři duely zvládnout bez obdržené branky,“ potěšilo Martina Slavíka, kterému ale znovu překazil radost Covid-19.

Ten vystavil stopku veškerému sportu. „Jsem tak z podzimu hodně rozpolcený. Všechno bylo ovlivněné touto situací. Soutěž byla rozporcovaná, navíc nejsou odehrané zápasy. Bylo to hodně divoké. Vlastně jsme za letošní rok začínali šestkrát,“ potvrdil.

Nejhorším zápasem ze strany Tatranu byla porážka ve Velké Bíteši. „Byl jsem hodně naštvaný. Celý druhý poločas hrál soupeř o deseti a my jsme ho měli zmáčknutého prakticky na jeho vápně, ale nedokázali jsme výsledek otočit. Zápas jsme vyloženě ztratili,“ souhlasil. Naopak dobrý pocit měl ze dvou vítězství po dvoutýdenní pauze. „Pozitivní bylo to, že jsme dokázali po pauze duely zvládnout. Vážím si toho,“ řekl Martin Slavík.

Ždírecký tým patřil v divizní skupině D do čtyřky nejlépe bránících týmů, ale zároveň se mu nedařilo být střelecky produktivnější. Kromě zápasu s Polnou, kterou porazil 5:0, ve všech duelech vstřelit jeden, maximálně dva góly. „To je naše klasika. My vycházíme ze systému defenzivy, což je naše dlouhodobá práce. A co se týče střílení branek, to je naše druhá klasika. My si šance připravujeme, ale už je pro nás složitější branku vstřelit,“ uznal ždírecký lodivod.

Momentálně mají hráči za úkol se udržovat alespoň v minimálním pohybu individuálně. „Většina mi posílá údaje z hodinek. Navíc vědí, že po tak dlouhém nicnedělání by nebylo jednoduché se rozběhnout. My jsme si to zkusili dva týdny. Natož, kdyby se nemělo nic dělat až do začátku zimní přípravy, to by pak bylo hodně těžké,“ řekl.

Ždírecký trenér nyní čeká, až přijdou nějaká uvolnění ze strany vlády a bude se moci se svými svěřenci sejít na udržovacím tréninku. „Využili bychom nové malé umělky, kterou máme ve Ždírci a hned bychom se začali hýbat. Jenže bohužel zatím nikdo neví, co bude dál,“ dodal.