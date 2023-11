V ní by měl pokračovat i nadále, současně ale také „povýší“ do pozice předsedy celého oddílu. „Ještě jsme sice neměli první oficiální jednání, ale hned na členské schůzi jsme si společně sedli a kolegové chtějí, abych se funkce předsedy ujal já. Stejně tak mám dál působit i v roli sekretáře, protože s fungováním klubu už mám zkušenosti,“ prozradil Šimáček.

Místopředsedou klubu by se měl stát Pavel Mezlík. „Práci si ale rozdělíme mezi všechny členy výboru. V základním směřování jsme zajedno, ale samozřejmě nějaké rozdíly v názorech na různé věci budou, to je logické. Beru to ale za pozitivum, kdy každý přinese jiný názor či pohled,“ komentoval.

Prvotní úkol nového výboru FC Velké Meziříčí je jasný. „Klíčové bude obsazení trenérské pozice u áčka, kde já po posledním podzimním kole skončím. Stejně tak bude důležité i posílení kádru přes zimní přestávku,“ zdůraznil nový předseda.

Záchrana mužů v divizi je prvořadým úkolem. „Jednoznačně musíme stabilizovat situaci v áčku, posílit jej a na jaře co nejdříve zachránit. Na to pak navazují i další týmy, béčko a dorost, to vidí každý,“ nastínil.

A jakou dlouhodobější vizi má nový klubový výbor? „O nějaké vizi jsme se ještě nebavili. Určitě dostávat do divizního áčka naše vlastní odchovance, v soutěži pak hrát důstojnou roli. Jinak věcí na zlepšení v klubu, tedy v jeho zázemí, je dost, třeba osvětlení na umělé trávě u hlavního hřiště. Ale teď máme jiné starosti,“ dodal Šimáček.