Jak se stalo, že se rodák z Bystřice nad Pernštejnem, kde také trvale žije, dostal do klubu z města na pomezí jižní Moravy? „Ve fotbalu se pohybuji už dlouho. Na jaře mě oslovili funkcionáři Velké Bíteše s tím, zda bych neměl zájem klubu pomoci. Dohodli jsme se na spolupráci, takže od května pracuji pro tento klub,“ vysvětloval.

Pod pozicí sportovního manažera si ovšem lze představit poměrně širokou škálu činností. „Název té funkce je trošku nadsazený. Sháním hráče pro divizní áčko, sleduji budoucí soupeře, do toho se snažím pomáhat také u mládeže,“ popisoval.

Pokud jde o posily pro tým kouče Marka Zúbka, zde Procházka může bohatě uplatnit svůj velký přehled, ale také spoustu kontaktů. „Nebudu zastírat, že to je moje velká výhoda. Zkušenosti z jednání se spoustou klubů, stejně jako s lidmi, kteří se v nich pohybují, mám skutečně bohaté. Takže už v létě se povedlo získat posily, třeba z Ráječka dorazila dvojčata Michal a Jan Pokorní,“ připomněl.

Podobně náročný úkol čeká na sportovního manažera fotbalistů Velké Bíteše i nyní. „Někteří hráči byli domluvení jen na půl sezony, takže jejich případné pokračování budeme muset řešit. Jednáme s řadou klubů, třeba s Líšní, kde právě využívám svých kontaktů,“ nastínil.

Přitom smlouva s bítešským klubem Procházkovi brzy vyprší. „Dohodli jsme se na spolupráci do konce tohoto roku s tím, že si vše vyhodnotíme. Zatím nic podepsaného není, ale z mé strany je zájem pokračovat, stejně tak cítím, že vedení klubu, konkrétně předseda Jirka Jelínek s místopředsedou Oldou Machátem, také chtějí, abych pokračoval,“ naznačil.

Získávat posily, a to do jakékoliv kategorie, je prý dnes obrovským problémem. „Je to obtížné. Chtěli bychom už do mládeže získávat šikovné kluky z blízkého okolí, jenže řešíme spíše opačný problém,“ postýskl si.

A dále pokračoval: „Mladí talentovaní hráči nám z klubu odcházejí. Dva junioři jsou ve Žďáře, další působí ve Velkém Meziříčí, protože tam hrají vyšší soutěže, je to složité. V blízkém okolí pak zase stahují šikovné mladíčky Rosice, které hrají divizi dorostu, což my nabídnout nemůžeme.“

Navíc má fotbal ve Velké Bíteši, podobně jako v Novém Městě na Moravě, jeden velký problém. „Chybí tu umělá tráva. Vedení se ji ve spolupráci s městem snaží řešit, ale zatím se musí jezdit do Velkého Meziříčí, nebo Brna,“ komentoval.

A jak sportovní manažer Velké Bíteše hodnotil podzimní výkony a průběžné 8. místo divizního áčka? „Úvod sezony nám nevyšel, ale pak jsme se zlepšovali a odehráli řadu kvalitních zápasů. Umístění v prostředku tabulky není špatné, ale ambice klubu míří o trochu výš, okolo třetího čtvrtého místa. Mužstvo by na to kvalitou mělo,“ dodal Procházka.