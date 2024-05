Jeho ovečky dokonale využily velké krize, do níž zabředl celek z jihu Moravy v posledních týdnech. „Věděli jsem o tom, hráčům jsem připomínal, že hráči Lanžhotu nyní nemají formu. Ale to my vlastně tak trochu také,“ pousmál se Michal.

A ještě na toto téma pokračoval: „Chtěli jsme toho využít. Naší výhodou bylo ale především to, že proti sobě hrály dva fotbalové mančafty. Nemuseli jsme tak bušit do plných jako v jiných zápasech.“

Jediné procento naděje. Pád fotbalistů Staré Říše je takřka jistě neodvratitelný

Už na podzim sehrála Vrchovina s tehdy neporaženým Lanžhotem výbornou partii, když remízu 3:3 tenkrát urvali hosté až chvíli před koncem. „Zápas byl hodně podobný tomu podzimnímu. V neděli jsme byli lepší my v první půli, domácí ve druhé, kdy jsme se přece jen více zaměřili na defenzivu,“ popisoval.

Už před týdnem, byť Nové Město nakonec rezervě Líšně podlehlo 1:3, splňoval jeho výkon přísnější parametry. Že by se blýskalo na lepší časy? „Naše výkony jsou asi lepší. Na jaře se potýkáme se ztrátami hráčů, marodka nám ubližuje. Teď se to přece jen trošku zvedlo, vrátili se důležití hráči. Stejně si ale myslím, že body jsme ztratili našimi chybami, těmi individuálními. To nás sráží, nejme úplně pevní,“ připomněl.

Do úplného závěru ročníku ale možná nebudou mít v Novém Městě za prioritu co nejlepší umístění aktuálně čtvrtého A týmu. O patro níž je totiž ve svízelné situaci, v ohrožení sestupem, juniorka Vrchoviny.

Zamíří k záchraně? Fotbalisty Speřic čeká v závěru ročníku nesmírně trnitá cesta

Pomůže divizní áčko rezervnímu týmu? „Samozřejmě chceme, aby se béčko zachránilo. Něco budeme muset udělat, ale detailně jsme ještě nic neřešili. Náš kádr není tak široký, abychom mohli poskytnout více hráčů. Rozhodně ale budeme chtít naší rezervě pomoci, věříme, že se zachrání,“ zdůraznil Michal.