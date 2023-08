Dva ambiciózní týmy divize D se hned na úvod střetly v premiéře nové sezony. Ještě na jaře třetiligoví novoměstští fotbalisté hostili Žďár nad Sázavou. Předpokládanou bitvu rychle odmítli svěřenci trenéra Lukáše Michala, kteří vyhráli přesvědčivě 4:1.

Místo vyrovnaného duelu byla k vidění jednostranná partie. Fotbalisté Nového Města (v modrém) v prvním divizním kole přemohli FC Žďas jednoznačným výsledkem 4:1. | Foto: Deník/Tomáš Pohanka

Do utkání lépe vstoupili fotbalisté Vrchoviny, už v desáté minutě je dostal do vedení Pavel Partl. „Měli jsme dobrou pasáž deset až patnáct minut. Vytvořili jsme si zajímavé standardky, Partl měl velkou šanci, se kterou nenaložil dobře, ale celkově se mi naše hra v první půli nelíbila,“ přiznal trenér vítězů Michal.

Poprvé a naposledy v zápase odpověděli hosté po osmi minutách, kdy se ze dvaceti metrů trefil na zadní tyč Marek Šerý – 1:1. Pak už však oslabený druhý tým minulé sezony divize D tahal za kratší konec. „Nebyli jsme kompletní, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Celkově nám utkání nesedlo, produkovali jsme jednoduché ztráty. Vrchovina chtěla víc vyhrát a zaslouženě se jí to povedlo,“ uznal žďárský kouč Václav Pohanka.

Dvě červené, kupa štěstí. Vysočina udržela neporazitelnost, z Kroměříže veze bod

Klíčová pasáž duelu přišla krátce po hodině hry. Nejdříve zvýšil z trestného kopu na 2:1 František Nečas, v osmasedmdesáté minutě dostal za tvrdý faul zezadu červenou kartu střídající Jiří Jiroušek. Trest pro hosty přišel vzápětí po několika desítkách sekund, kdy se trefil také obránce Tomáš Švanda.

„Pro nás byl důležitý hlavně druhý gól. Nečas se prosadil individuálně a po faulu na sebe sám proměnil trestný kop. Uklidnili jsme se, zlepšili hru a jsem rád, že jsme dávali i góly,“ potěšilo Michala.

V Sapeli opět nezaháleli. Trojici odchodů více než vyváží hned sedmička posil

Utkání se dohrávalo, v nastavení ještě přidal čtvrtý zásah Martin Pulkrábek. „Úplně jsme neznali kvalitu divize, ale je důležité, že jsme do sezony dobře vstoupili. Jsme rádi, že to bylo i před skvělou atmosférou, kterou vytvořilo šest stovek diváků,“ doplnil Michal.

Derby dvou favoritů soutěže tak lépe zvládla Vrchovina. „Musíme přidat ve všech herních činnostech, jinak budeme mít problém v každém zápase. Hlavně to bylo o hlavách, psychicky jsme to nezvládli. Musíme umět zareagovat na vývoj utkání, nemůže se stát, že za poločas pustíme soupeře šestkrát do nebezpečného protiútoku,“ zdvihl varovný prst Pohanka.

Vrchovina - Žďár nad Sázavou 4:1

Poločas: 1:1.

Branky: 10. Partl, 64. Nečas, 79. Švanda, 90+1. Pulkrábek – 18. Šerý.

ŽK: Švanda, Nečas, Boušek – Srnský, Fiala, Vokoun.

ČK: 78. Jiroušek (Žďár).

Vrchovina: Šmída – Švanda, Bača, Wolker, Sádecký, Batelka, Nečas, Šteffl, Jícha, Duba, Partl.

Žďár n. S.: Jícha – Novotný, Trojánek, Fiala, Srnský, Vitásek, Vokoun, Šerý, Krajčo, Sodomka, Nedvěd.