Loni na podzim gólově paběrkoval, na jaře jej pak zbrzdilo nepříjemné zranění. To už je nyní pryč. „Po letní přípravě mám dobře natrénováno, jsem na tom mnohem lépe než před rokem,“ lebedil si Vopršal v rozhovoru pro Deník.

Matěji, v pátečním utkání druhého kola divize jste v Bystřici vyhráli 3:0. Výsledek vypadá poměrně jednoznačně, bylo tomu tak na hřišti?

Myslím si, že šlo o naši zaslouženou výhru. Ani si nevybavuji, že by měla Bystřice za celý zápas pořádnou šanci, měli jsme herně navrch.

Na jaře jste na tom samém místě zvítězili vysoko 5:0, nyní 3:0. Stala se Bystřice vaším oblíbeným soupeřem?

To si nemyslím, spíše bych to viděl jako shodu okolností. V obou těch zápasech nebyla Bystřice v dobrém rozpoložení. Myslím si, že teď navíc ani nebyli kompletní, čehož jsme využili. Oba ty výsledky hovoří za všechno.

Na výhře svého celku jste měl lví podíl, když jste vstřelil úvodní dvě branky…

Jsem za ně rád, od útočníka každý očekává góly. Po celkem vydařené přípravě mi to tam padá dál také v mistrovských zápasech, což mě samozřejmě těší. Už v prvním kole proti béčku Jihlavy jsem měl dobrou příležitost, ale nevyšlo to. Proto jsem rád, že v pátek už to klaplo.

Jak jste obě situace viděl?

Při té první mi balon výborně předložil Pavel Novotný před branku, takže já ho už jen uklidil do sítě. Při druhém gólu jsem dostal křižný balon, poradil si s obráncem, obešel i gólmana a pak zakončil do prázdné.

Který z těch gólů byl důležitější?

Asi ten druhý. Ačkoliv jsme se po něm trošku zatáhli, bylo jasné, že už domácí nemají sílu na nějaký zvrat.

Je to pro útočníka, od nějž se góly očekávají, určité uklidnění, když se hned zkraje sezony prosadí, navíc dvakrát?

Rozhodně to je uklidnění pro mě, ale díky podařenému výsledku také pro tým. Máme těžký los, ve středu pohár proti druholigové Líšni, pak doma favorizovaný Start Brno a poté jedeme do Velké Bíteše. Z tohoto pohledu se jednalo o důležitou výhru.

Loňská sezona vám osobně, ale také celému týmu příliš nevyšla. Nyní se zdá, že by všechno mohlo být úplně jinak?

U mě hraje roli především kvalitní příprava. Cítím se dobře natrénovaný, věřím, že i jako tým jsme silnější.

Co nepříjemné jarní zranění nártu pravé nohy, už je definitivně vyléčené?

Od začátku přípravy jedu na sto procent, nevynechal jsem jediný trénink. Cítím se výborně, proto doufám, že to tak i bude dál pokračovat.

Dal jste si nějakou gólovou metu, kterou byste v tomto ročníku rád pokořil?

Nic podobného si před sebe nestavím. Sice to bude znít jako klišé, ale klíčové je, abychom hráli dobře jako tým a měli výsledky. Za každý vstřelený gól jsem pochopitelně rád, zvlášť, když bude platný k bodovému zisku. On je rozdíl, když člověk dá jediný gól zápasu, který zajistí body, nebo skóruje za rozhodnutého stavu 4:0.

Ve středu doma od 17 hodin přivítáte v rámci prvního kola českého poháru druholigovou Líšeň. Jak se na zápas těšíte?

Narazíme na tým, který je v posledních letech jedním z nejlepších ve druhé lize, to hovoří samo za sebe. Mělo by přijít hodně lidí, škoda jen, že ve stejný čas hraje ve Žďáře Jihlava. Jsme v plné sestavě, zápas si chceme užít a soupeři rozhodně nedáme nic zadarmo. Takový typ utkání by nám mohl vyhovovat, nechceme zklamat diváky.