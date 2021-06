To, co Petr Nedvěd před pár týdny předestřel, se pomalu stává skutečností. Kormidelník Žďáru nad Sázavou tehdy totiž naznačil, že možná přijde o sehrané stoperské duo. „Mladý Tomáš Trojánek asi zamíří na testy do sousední Vrchoviny, zkušený Kuba Šindelka zase časově nestíhá,“ říkal před časem Nedvěd.

A stalo se. Nový trenér třetiligové Vrchoviny Pavel Procházka si Trojánka do přípravy skutečně pozval. „A to jsem měl ještě náznaky, že by o něj prý mělo mít zájem také Velké Meziříčí. Ale zřejmě se nezakládaly na pravdě. Uvidíme, jak si Tomáš na testech v Novém Městě povede,“ vysvětlil.

Ani čtyřiatřicetiletá ikona FC Žďas posledních dvou dekád se při sobotní prohře 1:3 na hřišti Hlinska neobjevila. „Kuba je pracovně hodně zaneprázdněný, navíc v létě čeká další přírůstek do rodiny,“ popisoval Nedvěd.

Problém na středu obrany vyřešil stažením klíčového hráče středu pole Čestmíra Vitáska do zadních řad. „Je to jedna z možných variant. Česťa tam hrál lehce přes hodinu hry, pak se posunul na své tradiční místo,“ sdělil.

O to, že by čtyřiadvacetiletý odchovanec Žďáru nový part nezvládl, jeho trenér strach nemá. „Copak o tom, na stoperu by to odehrál, ale zase by nám chyběl ve středu pole. Musíme se nyní poohlédnout po nějakém stoperovi,“ neskrýval.

Třeba by jej kouč celku z města pod Santiniho Zelenou horou mohl naleznout v jednom ze sedmičky vycházejících dorostenců, kteří v červnových zápasech dostanou šanci.

A jak si vedli v tom prvním v Hlinsku? „Někteří lépe, jiní pro změnu hůře. Je třeba si ovšem uvědomit, že pro některé z nich to byl vůbec první zápas mezi muži. Určité kvality projevili, až další zápasy ukážou, zda to bude mít nějaký vzrůstající trend,“ doplnil Nedvěd.

Druhý červnový přípravný zápas čeká na žďárské fotbalisty už ve středu, kdy na Bouchalkách přivítají od 18 hodin Boskovice.