Fotbalisté Velkého Meziříčí chytají na konci podzimu lepší formu. Ve 14. kole divize D si dojeli pro tři velmi cenné body do Havlíčkova Brodu, kde vyhráli 2:1. Slovan přesto zůstal v horní polovině tabulky, když mu patří pátá pozice, Velké Meziříčí se vyhrabalo z posledního šestnáctého místa na patnáctou příčku. Poslední je nově Stará Říše.

Fotbalisté Velkého Meziříčí vyhráli podruhé v řadě. | Foto: Deník/Tomáš Pohanka

V 11. minutě otevřel skóre domácí Pavlík a zdálo se, že se překvapení konat nebude. Jeho branka byla výstavní, proti střele do šibenice mohl Lancman jen těžko něco dělat. „Mohli jsme dříve vystoupit, ale musím uznat, že soupeř vyřešil situaci dobře,“ uvedl trenér vítězů Jan Šimáček.

Slova chvály pro Jana Pavlíka měl i kouč Slovanu Martin Slavík: „Byla to výstavní střela za vápnem. Honza odehrál dobrý zápas, musel se srovnat s tím, že se objevil na čtyřech postech.“

Hostům pomohl gól do šatny. Ve 44. minutě se dopustila havlíčkobrodská defenziva chyby, když ve středu obrany propadl míč. K němu se dostal Mirek Malata a střelou podél brankáře Soukala vyrovnal. „Byl to jednoduchý nákop za obranu. Bohužel se chvilku před tím na druhé straně zranil Víťa Hloušek, následně chyběla domluva. Byl to klíčový okamžik zápasu,“ pokyvuje hlavou Slavík.

Rozhodnutí přišlo deset minut po změně stran, po standardní situaci se trefil Kolář. „Podle mého názoru oba týmy neodehrály příliš dobrý zápas. My jsme do branky dotlačili o jeden gól více, hodně nám pomohla standardka zkraje druhého poločasu,“ tvrdí Šimáček.

Slovan potom Velké Meziříčí přitlačil, ale k vyrovnání tentokrát bylo daleko. „Velkou šanci jsme si nevytvořili, ale měli jsme dostatek situací, abychom alespoň jednu z nich dotáhli k vyrovnání,“ litoval Slavík a dodal: „Rozhodně ale nepanikaříme, bodů máme na podzim dost.“

To Šimáček si tří bodů hodně cení. „Hráli jsme na těžkém terénu s těžkým soupeřem. My teď nemůžeme spoléhat na nějakou fotbalovost, důležité je sbírat body,“ dodal Šimáček.

Velké Meziříčí uzavře podzim v sobotu doma proti Břeclavi, Havlíčkův Brod se o den později představí na hřišti vedoucí Zbrojovky B.