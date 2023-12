Svým způsobem to zase tak překvapivá zpráva není. V minulé sezoně byl Šerý s více než dvaceti přesnými zásahy nejlepším střelcem divizní skupiny D. Podzimních sedm branek, více jich ve Žďáře za uplynulý půlrok nikdo nedal.

O šikovného štírka byl, celkem logicky, velký zájem. „Měl jsem několik nabídek ze třetí ligy, ale v Česku jsem nikam jinam přestupovat nechtěl,“ sdělil sedmadvacetiletý kanonýr.

Zájem z Rakouska evidoval již delší dobu. „Zájem o mé služby měl Waidhofen ze čtvrté ligy. Jemu se ale uzdravil Antonín Plichta, který sem v létě přišel z Velkého Meziříčí, takže to padlo. Hrát tedy budu za Amaliendorf, který působí o patro níž,“ prozradil Šerý.

Proč se rozhodl nabídky ze země našich jižních sousedů využít? „Je to pro mě nová výzva. Ale i z pohledu času to budu mít výhodnější. Sice je to dál, ale nebudu jezdit na tréninky tolikrát týdně, což je pro mě kvůli práci výhodnější,“ pochvaloval si Šerý.

Trenéra FC Žďas odchod nejlepšího střelce vůbec nepotěšil. „Markovo rozhodnutí chápu, ale samozřejmě bych byl raději, kdyby zůstal. Pro nás je to velká ztráta, kterou těžko nahradíme,“ neskrýval Václav Pohanka.

Najít možnou posilu považuje v zimní pauze za vyloučené. „V podstatě se jedná o neřešitelný problém. V zimě je třeba souhlas mateřského klubu, ten ale sotva někdo dá,“ předestřel.

Ve Žďáře tak budou muset sáhnout do vlastních zdrojů. „Z druhé strany ale beru odchod Šerého i tak, že jiní kluci budou nyní moci ukázat, co v nich je,“ přemítal.

Konkrétní však být nechtěl. „Nebudu jmenovat, ale jsou tu hráči, kteří by mohli mít potenciál na to, aby se zlepšili a v nějakém horizontu jej nahradili. Klidně, aby byli tahouny směrem dopředu,“ dodal Pohanka.

Obsáhlý rozhovor s do Rakouska mířícím Markem Šerým přinese Deník čtenářům v nejbližší době.