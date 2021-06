Pokud se naplní černý scénář, vznikne v základní sestavě divizních fotbalistů Žďáru nad Sázavou velká díra. „Je to pravda, reálně hrozí, že se nám rozpadne dosavadní stoperská dvojice,“ postýskl si trenér FC Žďas Petr Nedvěd.

Důvod ovšem není v obou případech stejný. „Tomáš Trojánek dostal nabídku ze sousední Vrchoviny, možná také i z Velkého Meziříčí, ale to už jen spekuluji,“ nastínil zájem třetiligových klubů o dvaadvacetiletého odchovance Nové Vsi.

Záležet bude na tom, jak se mladému obránci bude v Novém Městě dařit na testech. „Tomáš slíbil, že nám dá brzy vědět, jak se rozhodl. Pokud to bude chtít zkusit, nastoupí v pondělí do přípravy Nového Města a od července by tam v případě úspěchu zůstal,“ popisoval.

Vedle Trojánka ovšem kabinu celku z města pod Santiniho Zelenou horou zřejmě opustí také dlouholetá opora mužstva. „Kuba Šindelka kvůli práci časově vůbec nestíhá, navíc čeká na léto další přírůstek do rodiny,“ popsal Nedvěd aktuální velké vytížení čtyřiatřicetiletého odchovance Žďáru.

Proto tak trochu počítá s tím, že velezkušený bek už letní přípravu nezahájí. „Nic mi sice ještě neříkal, ale vypadá to tak. Už před loňskou sezonou se totiž Kuba rozhodoval a zvažoval, zda pokračovat,“ připomněl.

Najít potencionální náhradu alespoň za jednoho ze zmíněného dua ovšem nebude jednoduché. „Podobně jako my je na tom spousta klubů a hráči prostě nejsou. Nějaké hráče mám vyhlédnuté, spíše jde ale o mladší kluky a na stoperu je potřeba mít jednoho borce se zkušenostmi,“ přemítal.

Do kabiny před pár týdny dorazili vycházející dorostenci, ale s jejich přístupem není lodivod FC Žďas příliš spokojený. „Dva nebo tři kluci vypadají, že by mohli být použitelní. Jenže u těch mladých je to hodně špatné s jejich přístupem,“ mračil.

Velkou vinu na tom podle Nedvědových slov sehrálo právě velké omezení sportu při covidové pandemii. „Je to tak, mladí si odvykli na pravidelný režim. Ti kluci moc nechodí, jednou na trénink přijdou, pak klidně dvakrát vynechají. U některých jsem z jejich přístupu docela zklamaný,“ neskrýval.

Během června sehrají fotbalisté Žďáru čtyři přípravné duely, ve dvou případech proti celkům ze třetí ligy. „Chtěli jsme kvalitní zápasy, které nás dostatečně prověří, abychom zjistili, co v nás je. Šanci v nich dostanou ti, kteří pravidelně trénují,“ zdůraznil Nedvěd.