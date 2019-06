Fotbalisté Velké Bíteše už v pátek přivítali Nové Sady. Ty v týdnu šokovaly lídra z Blanska, na jehož půdě senzačně zvítězily 3:2. V pátek se ale nic podobného nekonalo, Bíteš zvítězila jednoznačně 5:0.

„Byli jsme jasně lepší po celý zápas, kombinací jsme se dostávali do mnoha gólových situací. Byl to jednoznačný zápas, ale hosté v úterý překvapivě vyhráli v Blansku, což se na jejich výkonu mohlo projevit,“ všiml si trenér Velké Bíteše Marek Zúbek.

„Hned od úvodu jsme si vypracovali územní převahu, bylo jen otázkou času, kdy rozhodneme. Jediná šance hostů přišla těsně před půlí, gólman Pelán ale sólo hráče hostů vychytal výborným zákrokem,“ dodal Zúbek.

Při pohledu na poslední výsledky jeho oveček se zdá, že je skoro škoda, že už letošní ročník míří ke svému konci.

„Musím říci, že poslední dva zápasy jsme o hodně lépe pracovali dozadu, na výsledcích se to projevilo. Na druhou stranu jsme ale v závěru soutěže narazili na relativně bodově slabší soupeře. Potvrdili jsme si však, že máme mužstvo, které by se mělo měřit se špičkou tabulky,“ potěšilo lodivoda Velké Bíteše.

Naproti tomu nedělní dopolední utkání fotbalistů Žďáru proti Tasovicím bylo na branky mnohem chudší. O zisku tří bodů pro hráče FC Žďas rozhodla situace z 11. minuty, v níž obránce Fiala šikovně zakroutil rohový kop přímo do sítě branky Tasovic.

„Na šance to utkání mohlo skončit klidně 5:5, koncovka na obou stranách ale nebyla dobrá. V prvním poločase jsme byli lepším týmem, zaslouženě jsme také šli do vedení. Po změně stran se Tasovice zlepšily, možná by si i bod zasloužily,“ přiznal trenér FC Žďas Petr Nedvěd.