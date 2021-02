Jedná se o jedinou zimní posilu fotbalistů Velké Bíteše. Z rakouského SCU Poysbrunn dorazil do kádru překvapivého divizního lídra třiadvacetiletý ofenzivní univerzál Dominik Moučka. „Do Bíteše přicházím s nejvyššími cíli,“ potvrdil rodák z Ostrovačic, který trvale žije v Rosicích.

Útočník Dominik Moučka (v červenobílém dresu) se stal novou posilou, dosud jedinou zimní, divizních fotbalistů Velké Bíteše. | Foto: Svatopluk Samler

Ten měl do svého nového působiště namířeno již loni v létě, z přestupu ovšem nakonec sešlo. Povedlo se to až nyní. „Z velké části za to může koronavirová situace, kvůli které se nedalo tak často do Rakouska dojíždět. Dalším důvodem je také moje rodina, které chci být více na blízku,“ sdělil.