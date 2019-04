Hráči FC Žďas se v nedělním dopoledni jen ztuha prosazovali proti kvalitní defenzivě havlíčkobrodského Slovanu.

„V předešlých utkáních jsme měli problémy se zakončením, o tom to ale tentokrát nebylo. My jsme se totiž vůbec nedostávali do nějakých vážnějších příležitostí, vázla nám předfinální fáze,“ všiml si asistent trenéra Žďáru Václav Pohanka, který označil nerozhodný výsledek za spravedlivý.

„Možná jsme před utkáním byli favoritem, ale bylo to vyloženě remízové utkání. Tentokrát jsme se nedokázali prosadit přes dobře bránící obranu Havlíčkova Brodu.“

Vyšli závěry poločasů

Také v souboji fotbalistů Velké Bíteše s polenským Slavojem byla k vidění herně vyrovnaná partie, v níž ovšem za delší konec provazu tahali domácí borci. Ti v první půli využili prostupnější obrany Polné k získání dvoubrankového náskoku.

„Šance se střídaly na obou stranách, podle mého jsme ale byli lepším mužstvem. Musím říci, že Polná hrála velmi dobře na balonu, my jsme ale chtěli více vyhrát,“ těšilo trenéra Velké Bíteše Marka Zúbka.

Jeho ovečkám v neděli situaci zkomplikovalo vyloučení Novotného po hodině hry, navíc hosté deset minut před koncem snížili na 1:2. Závěr však patřil opět Velké Bíteši, která dalšími dvěma vstřelenými góly rozhodla o konečném vítězství 4:1.

„Po předchozí smolné prohře se Žďárem jsme vítězství moc potřebovali,“ usmíval se Zúbek.

V dalším kole se oba okresní zástupci představí na hřištích svých protivníků. Fotbalisté FC Žďas si na Velký pátek vyrazí až ke slovenským hranicím, na stadion Strání. Velká Bíteš se představí o den později, v pikantním souboji na půdě nedalekých Rosic. Oba zápasy začínají v 16.00.