Navázat na vydařený vstup do jarní části budou chtít fotbalisté Polné. Ti ve vzájemném souboji letošních nováčků čtvrté ligy přivítají Pelhřimov. V předchozích třech duelech vybojoval Slavoj více než slušných sedm bodů.

Euforii však v klubu z Jihlavska nikdo nepropadá. „Průběh podzimu, kdy jsme výborně začali, ale pak čekali sedm kol na další bod, je pro nás dostatečným varováním. Pokud budeme zdravotně držet pohromadě, tak síla mančaftu je slušná, to jsme prokázali naposledy na Vrchovině,“ připomněl suverénní výhru 4:1 kouč Polné Lukáš Adamec.

Málo vídaná vyrovnanost. Letošní ročník krajského přeboru nabízí pořádné drama

Výjezdy na půdu favorizovaných celků z jižní Moravy čekají v pátek na fotbalisty Velkého Meziříčí a Žďáru nad Sázavou. Ti mohou na stadionu Líšně, resp. Lanžhotu pouze překvapit.

Bílá sobota nabídne dva krajské souboje, každý však z jiného pólu tabulky. V tom prvním vyzve pátý Havlíčkův Brod fotbalisty třetího Nového Města na Moravě. Domácí celek do něj půjde posílený o minule vybojovanou výhru v Humpolci 2:1. „Je to pro nás povzbuzení do další práce, ale soutěž je dlouhá. Třikrát prohrajete a jdete tabulkou dolů,“ připomněl lodivod Brodu Martin Slavík.

Na souboj s Vrchovinou se ale těší. „Narazíme na hodně zajímavý tým opředený zkušenostmi ze třetí ligy. Naposledy sice Vrchovina jasně podlehla Polné, ale to nic neznamená, to se může stát každému týmu,“ připomněl.

Hrát už by se mělo na přírodní trávě Slovanu. „Fotbal se má hrát, pokud to jde, na přírodní trávě, i kvůli komfortu pro diváky na hlavním stadionu. Pokud to nezhatí počasí, budeme hrát na trávě,“ potvrdil Slavík.

Dočkali se. Fotbalisté Žďáru a Havlíčkova Brodu vybojovali první jarní výhry

Ve stejný čas si to ve Speřicích rozdá domácí TJ Dálnice, předposlední celek divizní tabulky, se Starou Říší, která je jen s jednobodovou ztrátou nejhorší v soutěži, o pomyslného černého Petra.

V minulém kole oba dva týmy prohrály. Jenže zatímco Stará Říše předtím vybojovala čtyři body, ve Speřicích zatím na první jarní bodový zisk marně čekají.

Nepříjemné situace, do níž se hned zkraje odvet dostali, jsou si v klubu z nejmenší vísky v divizi dobře vědomi. „Pro nás je to naprosto zásadní zápas. Na domácím hřišti se nám ale letos vůbec nedaří, už bychom to potřebovali zlomit. Musíme na tom zapracovat,“ říkal už před výjezdem na vedoucí rezervu Zbrojovky kouč Speřic Jiří Holenda.

MS DIVIZE D - 19. KOLO

PÁTEK: ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU – VELKÁ BÍTEŠ (11.00), SLAVOJ POLNÁ – PELHŘIMOV, Líšeň B – VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Lanžhot – ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (vše 15.00).

SOBOTA: Břeclav – HUMPOLEC, HAVLÍČKŮV BROD – NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ (oba 10.15), SPEŘICE – STARÁ ŘÍŠE (15.00).

NEDĚLE: Tasovice – Zbrojovka Brno B (15.00).

Zdroj: Deník/Tomáš Pohanka

