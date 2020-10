Ždírečtí fotbalisté se před domácím derby posílily výhrou v Bystřici. „Po tom, čím jsme si prošli a výsledkově špatných zápasech je to povzbuzení,“ nastiňuje trenér Martin Slavík.

Ale v neděli se začne od nuly a proti Ždírci bude stát Stará Říše, které se však nedaří. „Každý zápas je důležitý a jiný. S Říší jsou to vždy náročné zápasy. V dřívějších letech jsme je nezvládali, v minulém roce se nám proti nim dařilo. Bylo by fajn, na to navázat. Důležité budou detaily a i Stará Říše má ve svém týmu pár hráčů, kteří divizi nějaký pátek kopou a dokážou zápasy rozhodovat,“ rozhodně nechce soupeře z Jihlavska podcenit.

I tak je ale cíl domácího celku jasný: získat tři body a poodskočit chvostu. „Nechtěli bychom se dostat do stavu, ve kterém nikdo nechce být. Chceme potvrdit plus tři body zvenku, abychom o ně nepřišli. Doma jsme většinou úspěšní, jen se Spartou Brno to dopadlo smolně. Budeme hrát ze zabezpečené obrany, nebudeme se pouštět do nějakých bláznivin,“ má jasno Slavík, který zřejmě sestavou trochu zamíchá. „My jsme prakticky nehráli nikdy ve stejné sestavě, a nejinak tomu bude i teď. Rozsekne se to ale až na posledních trénincích a podle toho, jak na tom budou hráči zdravotně,“ dodává kouč Ždírce.

Divizní menu

SOBOTA: Břeclav - BYSTŘICE N. P. (10.30), H. BROD - Hodonín (15.00).

NEDĚLE: V. BÍTEŠ - ŽĎÁR N. S. (10.30), ŽDÍREC N. D. - STARÁ ŘÍŠE, Lanžhot - Start Brno, Tasovice - Brno B (vše 15.00), SLAVOJ POLNÁ - HUMPOLEC (odloženo na 28. 10.).

Jeho staroříšský protějšek Luděk Kovačík tuší, že i další vysočinské derby bude pro jeho tým náročnou zkouškou. „My jsme ve Ždírci nikdy neodehráli nějaký exkluzivní zápas. Domácí jsou bojovnější, to nám nikdy nesedělo. Musíme se na to připravit i z tohoto pohledu. Je to tam žhavá půda, kde se moc nevyhrává. Pro nás je v této situaci ale každý soupeř těžký,“ reaguje kouč FSC.

Soupeře zná dobře a upozorňuje na jeho silnou stránku. „Mají nebezpečné standardky. Když už jsme tam prohráli, tak to bylo kvůli tomuhle. Na to si musíme dát určitě pozor,“ má jasno.

Předposlední tým tabulky, který má na kontě jen čtyři body, tedy o osm méně než devátý Ždírec, naposledy neodehrál špatné utkání. Ale lídrovi z Velké Bíteše podlehl 0:2. „Když budeme hrát jako v neděli, nemuselo by to být tak špatné. Ale potřebujeme dávat góly. Proto nejspíš uděláme změnu v útoku, kde jsme moc hodní,“ uvažuje Kovačík.

S největší pravděpodobností se na hrot posune důrazný Vacek. „Po nemoci se nejspíš vrátí Cipruš, a tím pádem bude moci jeden z beků do halvu. Uvidíme, jak to ještě poskládáme,“ říká trenér hostů, který doufá, že se jeho tým bude o body rvát. „My se jim to pokusíme znepříjemnit, a když už soupeř vyhraje, tak ne jednoduše. V naší situaci nám každý bod zachrání kabát a bude pro nás výhrou,“ dodává Kovačík.

Nehráli před týdnem, hrát nebudou ani o tomto víkendu. Řeč je o divizních fotbalistech Humpolce. „Důvod je ten, že mám hráče v karanténě,“ potvrdil předpokládané trenér Lukáš Staněk. Když se k tomu přičtou i zranění, jedná se o celkem osm hráčů. Odložený víkendový zápas v Polné by mohl být ale poslední. „Klukům končí karanténa v úterý. Příští zápas bychom odehrát už mohli. Pokud nám to opatření dovolí,“ nastínil kouč.