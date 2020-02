Jeho ovečky se poslední dobou se svými soupeři vůbec nemazlí. Nové Vsi minule nadělily sedm branek, s Boskovicemi bylo hotovo už po půli. Ovšem za drahou cenu. „Pět minut před pauzou musel dolů ofenzivní záložník Tomáš Janů. Diagnóza není příznivá, natržený zadní stehenní sval,“ stýskal si Nedvěd.

Dobu léčení si neodvažuje odhadovat. „Na rezonanci nebyl, takže těžko říci. Předpokládám ale, že přibližně měsíc si do balonu asi nekopne,“ přemítá kouč FC Žďas.

Aby toho nebylo málo, tak ve druhé půli musel z utkání odstoupit také střední záložník Rostislav Sodomka. „Už v první půli ho píchlo v koleni, zápas ale chtěl dohrát.Ve druhé půli však musel střídat, doufám, že to nebude nic vážného,“ věří kouč FC Žďas.

Náhradu by ale možná nemusel hledat příliš dlouho. Už druhý týden se s jeho týmem připravují tři hráči z Polska. „Několik měsíců tu pracují v jedné ze žďárských firem. Doma hráli soutěž na úrovni našeho krajského přeboru,“ vysvětlil Nedvěd.

V hodnocení případných posil je zatím opatrný. „Doposud trénují jen dva, třetí laboroval s kotníkem. Naskočit do přípravy by měl až nyní. Jsou to kluci ve věku 20, 25 a 27 let, to jsou hráči perspektivního věku. Prostřední z nich vypadá poměrně nadějně,“ prozradil trenér celku z města pod Santiniho Zelenou horou.

Hlavní zásluhu na tom, že to hráči ze země našich severních sousedů ve Žďáře zkusí i fotbalově, má právě Petr Nedvěd. „Různí manažeři u nás pořád nabízí hráče z Afriky. Ti jsou ale příliš drazí. Proto jsem to zkusil obráceným způsobem. Vždyť v Česku je spousta pracovníků z různých zemí,“ objasnil lodivod Žďáru.

Angažování posil z Polska je již v tuto chvíli nakloněn. „Přiznávám, že podrobnosti angažmá hráčů z této země jsme v klubu zatím neřešili. Pokud tu ale nebudou nějaké překážky, byl bych pro to, abychom je získali. Když nebudou mít na divizi, mohou, v případě, že se dohodneme, pomoci našemu béčku,“ dodal Nedvěd.