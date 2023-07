Ve Velkém Meziříčí bylo blízko ke změně trenéra. Nakonec dál pokračuje Šimáček

Mohla to být další ztráta. Stačilo málo a fotbalisty Velkého Meziříčí už by nevedl trenér Jan Šimáček. „Nakonec minimálně do zimy u týmu zůstávám,“ prozradil kouč mužstva, které v červnu po osmi letech opustilo třetí ligu.

Rovněž po sestupu ze třetí ligy povede fotbalisty Velkého Meziříčí dál trenér Jan Šimáček (úplně vpravo) se svým realizačním týmem. | Foto: Deník/Tomáš Pohanka

Jaké důvody jej vedly k tomu, že už nechtěl u týmu, který vede od léta 2020, pokračovat? „Už bych si potřeboval dát pauzu. V klubu ještě vykonávám funkci sekretáře, k tomu vedu starší žáky. Myslím, že o dění v klubu vím úplně všechno,“ pousmál se Šimáček. A přidal ještě jeden faktor. „Mám také nějaké rodinné resty, které bych potřeboval vyřešit. Nechtěl jsem ale od týmu utíkat, proto jsem druhým dechem dodal, že pokud by se nového trenéra získat nepovedlo, budu pokračovat,“ zdůraznil. A tato varianta také nakonec nastala. „Námluvy jsme vedli s docela slušnou řádkou trenérů, ale nic nedopadlo. Někteří nás odmítli, jiní si vzali čas na rozmyšlenou, další jsme zase nemohli akceptovat z finančních důvodů,“ popisoval. Na novou sezonu už se moc těším, říká vloni produktivní útočník Tatranu Vopršal Hodlal by Šimáček u týmu skončit i v případě, že by se podařilo zachránit třetí ligu. „To bych skončil určitě, protože někteří trenéři měli zájem o trénování třetiligového klubu. A v mém rozhodnutí by ani záchrana MSFL nic neměnila,“ přiblížil. Rodák z Pardubic, který ale ve Velkém Meziříčí již řadu let žije, tak s týmem zahájí svoji čtvrtou sezonu na trenérském můstku. „Pro podzim zůstávám já, poté uvidíme, jak bude situace vypadat.,“ předestřel. Klub z města pod nejvyšším dálničním mostem v republice nečeká nic jednoduchého. Po červnovém pádu do divize už mužstvo opustila řada dlouholetých opor. Náhradou za ně přicházejí především mladíčci z vlastních řad. Žádnou skepsi však v Meziříčí nenajdete. „Počítali jsme s tím, že ten pohyb bude velký. Ale pořád tu zůstalo dost kvalitních hráčů z osy týmu, takže na divizi by kádr měl být dostačující,“ domníval se lodivod Velmezu. Fotbalisté Vrchoviny začali přípravu bez trojice marodů. Kostra týmu ale zůstala Přípravu ve Velkém Meziříčí zahájili toto pondělí. Drobnou komplikaci jim ale přichystal los předkol MOL Cupu. „Počítal jsem, že v tom prvním budeme mít volno, když jsme loni hráli třetí ligu. Jenže hrajeme v Kuřimi. Přitom už na ten víkend máme domluvený přípravný zápas se Startem Brno,“ mračil se. Souboj s ambiciozním nováčkem třetí ligy se ale rušit nebude. „K utkání poháru přistoupíme tak, že v něm dostanou šanci hráči rezervy. Buď postoupí a pak doma přivítáme v dalším kole Vrchovinu, nebo vypadneme,“ dodal Šimáček. V případě vypadnutí se pokusí domluvit generálku s některým z dalších klubů, které dopadnou stejně.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu