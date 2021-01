Také fotbalisté z oddílů, působících v tomto ročníku v moravskoslezské divizi, se nyní mohou připravovat pouze individuálně.

Na společné týmové tréninky si musí nechat jak ve Žďáře nad Sázavou (v bílém), tak také v Bystřici nad Pernštejnem (v červeném) stále ještě zajít chuť. | Foto: Zdeněk Smejkal

Je to pro ně nepříjemná situace, s níž si ovšem musí, podobně jako další mužstva v soutěži, nějak poradit. Jarní část letošní sezony začne divizním fotbalistům těsně před polovinou března. Přesněji řečeno, měla by začít. To znamená, že za osm týdnů by měli být hráči v ideální formě.